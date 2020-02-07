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把论文写在抗疫一线

喻思南

2020年02月07日08:39 来源：人民网－人民日报

面对未知时诚实、谦逊的态度，团结协作、各展所长的劲头，终将帮助我们赢得这场与病毒的竞赛

近日，广东省实验动物监测所的科研人员将表达出的新型冠状病毒N蛋白菌株，无偿提供给科研机构和医药公司。这一做法的价值是，科研人员无需重复合成病毒基因序列，不仅节约了宝贵的时间，还有助于相关诊断试剂产品研发。这是科研人员把论文写在防疫抗疫一线的缩影。

眼下科研与疫情正在赛跑。早一分钟查明病毒源头，搞清楚病毒的传播致病机理，能为下一步疫情防控抢出更多时间；找到准确、快速的诊疗方法，能提高诊断的效率，分流病人，避免交叉感染；筛选潜在的治疗药物开展临床试验，能为病人送来希望……正因为如此，疫情暴发后，科技部当即启动了疫情防控应急科技攻关，部署了在病毒传播、快速检测、对症药物、疫苗研制等方面的科研工作。

如今，一批针对疫情防控急需、短期内有望及时完成的申报项目优先获得支持，一些科研项目审批有了绿色通道，实验室成了疫情防控的特殊战场，与医护人员忙碌的救治一线相比，这里或许没有喧闹，但工作同样紧迫，每一秒都如金子一般珍贵，每一刻都承载着期望。

令人鼓舞的是，我们的科研工作已经取得一定进展：在短时间内快速地分离和鉴定新型冠状病毒，实现了全基因组测序，并在第一时间向国际社会共享；快速研制出了检测试剂盒，核酸诊断试剂已经全面投入应用：初步遴选了部分具有潜在的抗新型冠状病毒作用的药物，正在加紧推进进一步的疗效验证：分离出新型冠状病毒和病毒株，疫苗制备正在路上。

然而，由于本次肆虐的是一种全新的冠状病毒，人类对它的认识需要一个过程，无法马上揭开它的所有秘密。它的真正来源是什么，是否存在中间宿主等，仍然需要更多科学证据；如何制定更科学合理的治疗方法，依旧需要专家在临床中总结；初步遴选的治疗药物，还需到临床中进一步验证。这些都提示我们，与疫情赛跑，科研人员要有打硬仗的准备，敢于担当、集中精力，全力投入攻关任务上来。面对未知时诚实、谦逊的态度，团结协作、各展所长的劲头，终将帮助我们赢得这场与病毒的竞赛。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 11 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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