口罩质量如何 全国将专项抽查

口罩质量如何，全国将开展专项抽查。国家市场监督管理总局昨天针对疫情防控连发多个通知，并部署对口罩产品质量进行专项抽查。记者了解到，此次抽查的产品为非医用随弃式口罩，群众常用的防尘口罩和日常防护型口罩等两类产品都被纳入了抽查范围内。

按照国家市场监督管理总局的要求，抽查将不干扰、不影响企业的正常生产过程，将产品质量与数量放到同样重要位置。对抽查发现存在不合格口罩产品的，将责令企业迅速整改，整改合格后方可继续组织生产。对故意违法生产不合格口罩产品的企业则将依法严肃查处。

与此同时，国家市场监督管理总局还提出，各级市场监管部门要摸清辖区口罩等防控物资生产设备和原辅材料供应企业等基本情况，做到底数清、情况明。从重从严从快，严厉打击口罩等防控物资生产领域价格违法行为，不仅要加强口罩等防控物资销售环节的价格监管，还要加强生产设备和原辅材料供应全链条价格行为监管。

此外，通知还强调，为了保证口罩等防控物资的生产和供应，对新增产能的市场准入要特事特办、开通绿色通道，确保企业尽快开工生产。

（记者 张楠）