“有呼吸道症状”列入疑似病例判断标准

昨天，国务院联防联控机制新闻发布会上，有关专家解读最新公布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版）》，“呼吸道症状”列入疑似病例判断标准，而气溶胶和消化道等传播途径尚待明确。

不排除经消化道传播的可能性

对于病毒的传播途径，第四版诊疗方案中的描述是“经呼吸道飞沫传播是主要的传播途径，亦可通过接触传播”，第五版诊疗方案则为“经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径，气溶胶和消化道等传染途径尚待明确”。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，目前大部分病例都是以呼吸道传播、飞沫传播为主，但是粪便当中也检查出核酸检测阳性，所以也不排除经消化道传播的可能性。方案中对于传播途径的描述是基于疾病的临床和发生、发展特点，及时把相关经验纳入其中，以指导临床的实践。

“第四版诊疗方案中已经把粪便的检查作为送检标本之一。”国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺表示，包括鼻咽拭子、痰液、下呼吸道分泌物、血液、粪便在内的标本，都是可以送检的，因为在这些标本中都可能会发现核酸阳性。

李兴旺表示，新型冠状病毒有没有气溶胶传播的情况，目前是不明确的，包括在粪便中查到病毒后会不会有肠道传播途径，目前也没有更多的证据。

无症状感染者也可能成为传染源

新版诊疗方案将传染源改为“目前所见传染源主要是新型冠状病毒感染的患者。无症状感染者也可能成为传染源。”病例诊断分型里增加了“轻型”，变为“轻型、普通型、重型和危重型”四类。

“随着检测能力的提高，我们发现新型冠状病毒感染的肺炎不仅有肺炎的表现，有一部分病人表现比较轻，没有肺炎。”李兴旺表示，这部分病人有发热，有中低热、轻微乏力，偶尔有干咳，病程史中没有肺炎。这些患者虽然病情轻，但是仍然具有传染性。“在诊断分型中，我们把这一型加在里面，是为了把这部分病人进行隔离治疗，更好地控制传染源。同时也对病人的基本特征进行了更加详细的描述。”

“有呼吸道症状”可能被列为疑似患者

在第五版诊疗方案中，有关疑似病例判断的标准，除了“发热”，还加入了“有呼吸道症状”。

“我们发现轻症病人有低热或者呼吸道表现，所以，对疑似病例中的发热症状做了更正，增加了‘发热或有呼吸道症状’。”李兴旺透露，目的也是为了早期发现病人，早期诊断、早期隔离治疗。“未来有可能因此导致疑似病例数量的增加。”李兴旺说，如果能够及早把这部分不太典型的病例搜索出来，对于控制疫情、控制传染源也是很有好处的。（本报记者 刘欢）