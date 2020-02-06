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Yestar艺星向湖北省慈善总会捐赠100万元

2020年02月06日12:45 来源：中国新闻网

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作全面展开，许多企业在后方捐款捐物，助力抗疫。2月4日，艺星医疗美容集团股份有限公司向湖北省慈善总会发起100万元专项资金捐赠，用于支持新冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

捐款后，Yestar艺星又投入到线上爱心接力善款募集的工作当中，联动旗下19城23院员工、家属以及全球星粉，一起为疫区前线捐款，持续助力防疫抗疫。

通过民政部指定的互联网募捐信息平台了解到，截至2月5日下午13点50分，由Yestar艺星发起的这次募捐，共筹集疫情防控专项善款559503.86元，近3000余名爱心人士参与捐赠，爱心捐款持续进行中。

据悉，自疫情蔓延以来，艺星陆续向多地卫健委、卫生局捐赠医用口罩、消毒液、外科手套、防护服等紧缺医疗物资，以供前线调配使用，并全面做好旗下医美机构的消毒防护，营造健康安全的医疗环境， 更有一些艺星人主动请战，以志愿者的身份奔赴抗疫前线。

(责编：许晓华、李轶群)


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