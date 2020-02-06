疫情来袭，如何保障农产品供给

当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国蔓延，对农产品的供给和运输销售带来很大挑战。无论在生产端、流通端还是销售端，疫情都给农业生产带来影响。如何保障农产品持续有效供给？疫情给农业生产未来发展带来哪些思考？

农产品运输销售遭遇困难

“春节前，树上挂的芒果已经全部被客商定下了，受疫情影响，原本定好的客商都不来了。现在树上的芒果已经熟了，如果不尽快摘就要烂掉。”2月2日，海南乐东抱由镇延红村果农郑先生很着急。

突如其来的疫情，不仅给人们带来了极大的健康威胁，也对农业生产产生了不小的影响。

农业产业链条长，除了种植养殖端，从加工到渠道，从零售、消费到资本，包括了商品化、市场化、品牌化的多元专业分工，哪个环节出问题，都会引起连锁反应。

在陕西西安，陕西石羊农业科技股份有限公司主要有两大产业——农牧和食用油。疫情暴发后，董事长常青山提出石羊农科旗下的品牌好邦鸡肉要保障供给不涨价，但他也很担心：“一周以后，原材料的供给可能就是个大问题。”

“由于运输问题，供应商无法像往常一样给养殖户运送鸡苗，一定程度影响了后续养殖进度。”山东莒南县文疃镇肉鸡养殖户高月美说。

“物流是保供给的最大障碍。”中国农业大学教授付文阁表示，疫情期间，整个农产品产业的运转都受制于物流影响，“有的生产商上游的原材料进不来，有的生产商成品销不出去”。

面对农产品和生活必需品的运输难题，2月3日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，国家发展改革委副主任连维良介绍，下一步将协调山东、江苏、安徽、湖南、广西等蔬菜产地，加强与湖北供需衔接，增加新鲜蔬菜供应，同时畅通运输物流通道，最大限度地把人民各类生活必需品保障好。

多措并举全力保供给

恩施、宜昌、荆州、武汉……2月4日，每经过湖北的一座城市，一支由12辆四川货车组成的车队，都会驶出高速出口，卸下从四川什邡运来的一部分鸡肉和新鲜蔬菜，随后继续朝着下一个目标城市进发。

湖北牵动着各地人民的心。在什邡市农业农村局和公安局的协调下，以什邡新型职业农民为代表的群众纷纷捐赠，不到3天时间就完成了100余吨蔬菜的募集准备，17名司机日夜兼程奔赴湖北9个地市。

不仅是四川，连日来，来自山东、湖南等地的蔬菜正在源源不断地运至湖北。而在全国各地，在农业、交通、商务、工商等部门的共同努力下，农产品稳定供给也有了更为坚实的保障。

2月4日，农业农村部办公厅印发紧急通知，要求各地不得以防疫为由，违规拦截仔畜雏禽及种畜禽运输车辆、饲料运输车辆和畜产品运输车辆，不得关闭屠宰场，不得封村断路，维护畜牧业正常产销秩序，保障肉蛋奶市场供应。

农业农村部部长韩长赋表示，要切实抓好冬春蔬菜生产，为防疫情、保供给、提信心奠定物质基础。

从目前生产看，农业农村部预计全国冬春蔬菜在田面积8400多万亩，产量1.7亿吨，均比上年同期增长2%左右。据中央气象台预测，预计2月份全国气温总体偏高，利于冬春蔬菜生长发育，蔬菜供应量有保障。

疫情带来的深层思考正在继续

无人售菜点、手机下单代配送、社保事项线上办……新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，为减少人群聚集，守护安全距离，浙江多地涌现了“不见面服务”，成为疫情形势下的特别一景。

在共度时艰之余，疫情也促使我们去思考，在农业面对更多不确定性的时候，在终将到来的“后疫情时期”，农业生产该有怎样的创新？

这次疫情源头直指武汉华南海鲜市场，这也说明，传统的农贸市场模式存在极大的安全卫生隐患。通过工业化生产和直接配送的蔬菜，其成本可以和农贸市场匹敌，未来以网络配送和社区直供模式的农产品供应模式将更加流行。干净整洁的社区小型生鲜超市、大型连锁生鲜超市，以及以盒马鲜生为代表的线上订购配送将引领农产品配送方式改革的潮流。

而在生产端，农业的防灾减灾能力也将成为行业关注的焦点。“通过这次疫情和消费者认知上的升级，广大农业生产者也在思考，能否通过技术革新，让更健康、更原生态的农产品具有更高的性价比，走上大众的餐桌，让更加绿色安全的农产品成为人们餐桌上的主流。”中国人民大学农业与农村发展学院教授孔祥智说。（记者 李 慧 本报通讯员 杨天舒）