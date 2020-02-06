两个武汉娃娃和7个临时妈妈

【爱心】

这是一个来自武汉的家庭，一家5口平时生活在浙江省杭州市滨江区。春节前，一家人到武汉探亲返回杭州后，父母亲和外婆先后被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎，到定点医院接受隔离治疗，剩下的兄妹俩也要接受医学观察。

哥哥8岁，妹妹两岁，家里大人都住进了医院，让武汉老家再来人照顾，显然不现实。“怎么照顾两个孩子成了大问题，尤其是妹妹才两岁，离开家人如何才能适应？”滨江区疾控中心主任胡建江感到很棘手。

1月28日，滨江区社会发展局发动3个街道社区卫生服务中心护理人员自愿报名，征集6名志愿者照顾兄妹俩。

“一开始担心没人报名，因为任务很艰巨，也有一定的危险性。”滨江区社会发展局副局长徐建说。

志愿者们需要陪他们在医学观察点高压工作14天，每6小时轮班一次，值班期间需要全副武装——不能脱防护服，不能进食，不能喝水，也不能上厕所。在两个孩子解除医学观察后，志愿者还要再接受14天的医学观察。这意味着这28天里，志愿者们得远离人群，远离家人。至于危险——两个孩子虽然没有出现症状，但是他们是密切接触者，存在着携带病毒的可能性。

然而很快，所有的担心都变成了感动。

“中午接到报名通知，我想，这种时候党员带头上呗。”西兴街道社区卫生服务中心护士长邵慧霞和同事傅静马上报名。

长河街道社区卫生服务中心程红梅和汤春燕主动加入。程红梅当了20多年护士，参加过2003年抗击非典战役。汤春燕也没跟丈夫商量，“都不用考虑的，作为医护人员，这是最基本的责任”。

浦沿街道社区卫生服务中心两位年轻护士黄绿宝、柴聪聪被选中。“我们年轻，没啥后顾之忧，家里人也很支持我们。”柴聪聪说。

两位70后、两位80后、两位95后，不到两个小时，一支由6人组成的医学观察护理队就成立了。参加陪护的还有孩子父亲的一位同事尤丽。这7个人就这样成了两个武汉娃娃的临时妈妈。

1月28日11点多，两个武汉娃娃被接到了被称为“爱心天使驿站”的医学观察点。街道为医学观察点安排了社工和保安，每日饮食由社工定时送上门。

当天晚上，傅静、程红梅、黄绿宝、柴聪聪作为第一梯队，和尤丽一起进驻医学观察点，第二梯队邵慧霞、汤春燕留在后方待命。

临时妈妈们被分成了4班，每班6小时。孩子们在二楼，每次值班，会有一人进去，剩下的3人则在一楼休整。在医学观察期间，兄妹俩除了睡觉，每小时还要测一次体温，临时妈妈都要做记录，一旦有异常情况随时通过对讲机向外汇报。到2月4日，两个娃娃住进观察点已经7天，体温数据一切正常。

临时妈妈们面对的最大难题还是哄娃。兄妹俩住进观察点的第一个上午，房间空荡荡的，两个娃娃和值班护士柴聪聪“大眼瞪小眼”，有点坐不住了。

柴聪聪通过对讲机向外边求援，工作人员迅速送来了哄娃利器——书本、拼图、玩具等。

最近，杭州市钱塘实验小学数学老师来煜婷听说兄妹俩的事情后，立马联系西兴街道防疫指挥部，通过视频每天给娃娃上起了数学课。有了书本和远程授课，偶尔玩一下，懂事的哥哥很安静。

“妹妹可能年纪小，乖的时候很黏人，阿姨阿姨叫个不停，但每天都会闹闹脾气。”黄绿宝、柴聪聪两个95后有点无奈。

比起白天的闹脾气，让大家最头疼的还是哄妹妹睡觉。程红梅说：“每天睡觉前，妹妹都吵着要妈妈，第一晚她抱着哥哥睡着了，后面有几次半夜醒来也会闹一下，我们就抱着哄她睡觉。”孩子已经上初中的程红梅特别理解妹妹的哭闹，“希望两个孩子的家长尽快出院，一家团圆”。

如果一切顺利，两个武汉娃将在2月11日解除观察。在这之前，7个临时妈妈会一直陪伴着他们。（记者 陆 健 本报通讯员 宋桔丽 阮 元）