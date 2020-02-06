退役军人捐赠百万斤蔬菜驰援湖北

【暖心】

2月4日凌晨，河北省乐亭县大相各村村头灯光明亮，20几位戴着口罩的农民正紧张地忙碌着。毛菜出窖、砍去菜根、剥掉老帮、装入包装袋……流水作业之后，一包包大白菜被码放到了物流卡车上。当晚，5万公斤白菜从这里长途运输1400公里，捐赠给湖北武汉。这批白菜的捐赠者是一名退役军人，河北洪荒农业开发有限公司的负责人，名叫刘瑞。此前，他已从当地收购了14车共20万公斤蔬菜，包括白菜、黄瓜、甘蓝、豆角等耐储运品种，陆续从乐亭发往湖北恩施、荆州、十堰、黄冈等地。“脱下了军装，不能冲锋在战‘疫’前线，我希望通过捐赠的方式为抗击疫情贡献一份力量！”刘瑞说，退役后，是党和政府给了他开创事业的广阔天地，关键时刻，就该尽己所能回报祖国，回报社会。

乐亭是北方有名的农业大县，各类蔬菜和水果的年产量超过670万吨。2017年，刘瑞退役回乡后，在上级主管部门的指导扶持下，依托家乡丰富的果菜资源，以自主创业的形式办起了河北洪荒农业开发有限公司，为退役军人及其家属就业开辟了绿色通道，带动父老乡亲勤劳致富，辐射农户3000余家。连日来，湖北的疫情时刻牵动着刘瑞和同事们的心。因担心当地物资供应困难，公司决定：向湖北7地市捐赠蔬菜50万公斤！随后，这个由乐亭退役军人组成的团队，迅速投入“战斗”：他们一边联络湖北各地市的商务部门，一面从菜农手中加紧收购白菜、黄瓜、豆角等新鲜蔬菜，在村里不分昼夜地组织打包、装运。大爱无言，却极富感召力。得知刘瑞等人收购的蔬菜要捐往湖北疫区，乐亭的许多菜农纷纷挑出了自家的好品质蔬菜，以低于市场的价格优先供应。有些农民还当起了志愿者，帮助收购和组织运输。疫情当前，长途货运物流原本“一车难求”，但司机们听说要赴鄂捐赠，都爽快答应，纷纷表示：“我只收成本价，一分钱不加！把蔬菜迅速送到湖北，我们也算是为抗击疫情出了一份力！”（记者 耿建扩 陈元秋）