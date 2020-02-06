“医疗耗材之都”日夜生产支援抗疫前线

【同心】

又是一个忙碌的清晨。崔东娟安顿好两个孩子，骑着电动车匆匆赶往车间。

38岁的崔东娟是新乡长垣市河南飘安集团的一名老员工。这个春节，是她工作16年来最特殊最繁忙的一次。疫情复杂严峻，人们像买菜一样挤在药店购买口罩。

长垣市是河南新乡刚刚撤县设市的县级市，也是中国医学装备协会命名的“中国医疗耗材之都”。业内流传这样一句话：长垣打个喷嚏，全国医疗器械市场都要感冒。目前，长垣拥有各类卫材生产企业70多家，经营企业2000多家，全国市场占有量达50%以上，日产口罩量更是惊人地达160万只以上。

鼠年春节，这里成为全国战“疫”的后方战场。

迎着朝阳，崔东娟来到了车间。此刻，共产党员、车间经理米淑艳已经到了，招呼着姐妹们加紧干活儿。蓝色、白色无纺布通过传输带后，不消10秒钟机器便自动加工出成品口罩。为每个箱子打上胶带封口，然后放到打包机上自动打包。这是崔东娟和另外一个姐妹每天要完成的任务。

大家个个精神抖擞，米淑艳一天到晚在车间里都是一路小跑，有时候饭顾不上吃，嗓子都喊哑了。更忙的是他们口中的老陈——河南飘安集团党委书记，从大年三十到现在，几乎没有回过家，更没有睡上一个囫囵觉。

“大过年的，都是上有老下有小的，我是口罩车间工人，更是一名共产党员，得小家服从大家不是？”崔东娟说，集团党委一声令，呼啦啦来了100多名工人，党员就有一半多。

华西卫材公司是当地卫材龙头企业之一。腊月二十五那天，公司开完年终表彰大会便放假了，可疫情开始严峻，第二天党支部发了通知，由党员带头，100多名工人从家赶回厂里。公司党支部书记、常务副总经理马全建整个春节就吃住在了公司。

“疫情面前，我们能做的就是克服一切困难，开足马力生产，多生产一个口罩，就能为阻挡病毒传播多出一份力。”采访时，正值深夜11时，口罩车间灯火通明，两班倒的工人在埋头专注着工作。

生产线基本全是女工，平均年龄30岁出头。连续7年被评为公司先进工作者的李江丽说：“整个春节都在加班，最长的一次两天一夜几乎都没怎么休息，使（累）死了也得干啊，这都是救命的物资。”

疫情就是无声的命令。长垣市的河南亚都实业公司董事长韩立涛已经连续多日忙到凌晨3点。腊月二十六那天，亚都实业对已放假回家的员工发出“抗击疫情倡议书”，一天内，300多名员工放弃休息，夜以继日地投入到生产当中。除夕，亚都实业连夜整装近1500箱医用口罩、医用手套等医用防护用品，送往武汉。

抗疫物资紧张，全国各地公函、医院订单如雪花般飞来，长垣的卫材企业负责人都头疼：原材料严重不足、物流不畅、成本几乎翻倍。“开工即亏，但管不了了！无论如何，我们都要先保证把产能提上来！”采访中，多位企业负责人都这样对记者说。

“企业围墙以外的事政府来解决，企业不要操心生产以外的事，决不能让他们分心分神！”河南三级党委、政府及有关职能部门主要负责同志深入长垣卫材企业，现场办公解决一系列问题。

河南省市场监管局启动医疗器械快速审批程序，并开通原材料检验绿色通道，以确保合法产品能够快速投放市场；河南省交通运输厅直接送来999张绿色通行证，持证不仅让运输防护物资的车辆畅通无阻，还能够免高速过路费；财政系统专门安排了2000万元专项财政资金；金融机构第一时间伸出援手……

长垣市委、市政府紧急召集有关局委与42家卫材生产企业负责人面对面会商，要求除了服务和解决问题的局委外，其他部门一概不能上门干扰企业生产。市场监管局实行专人驻厂服务，着力解决企业面临的原材料供应、用工、运输、资金等难题，严格质量管理，稳定价格体系，保障平稳供应。

早在十几天前，长垣市医疗器械同业公会会长李明忠就向40多家会员企业发出两点提醒，一个是产品价格，一个是产品质量，“要负起社会责任，不发意外之财”。

让李明忠欣慰、点赞的是，大多数生产口罩和防护服的企业不仅不向经销商涨价，而且要求经销商不准向医院涨价，“特殊时期，我们众志成城，就一定能打赢这场没有硝烟的战争！”（记者 王胜昔 本报通讯员 刘军旗）