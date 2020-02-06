抓住疫情防控“窗口期”

世界卫生组织总干事谭德塞4日在日内瓦敦促相关国家抓住疫情防控“窗口期”，与世卫组织共享新型冠状病毒感染病例相关信息，并且不要采取不符合《国际卫生条例》的限制措施。

当天，在世卫组织举行的一场有关新型冠状病毒的技术报告会上，谭德塞重申，只有全球团结才能控制疫情，“而团结的承诺始于信息分享”。他指出，目前在中国以外有176例确诊病例，但世卫组织仅收到其中38%的完整病例报告，有些高收入国家在与世卫组织分享数据方面的表现远远落后于其他国家。

谭德塞指出，如果缺乏详细数据支持，世卫组织在评判疫情变化及其可能产生的影响时会面临困难，并将难以确保提供最合理的建议。为此，他呼吁所有世卫组织成员及时分享涉及流行病学、临床表现、社区调查和研究等与感染病例相关的详细信息，“这是所有国家在《国际卫生条例》框架下的责任”。（据新华社 记者凌馨 陈俊侠）