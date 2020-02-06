北京 社区防控到了紧要关头

疫情的焦点在武汉，防控的战线在全国。疫情发生后，北京市经历了一个十分冷清的春节。对于北京居民而言，节后人口进出成了他们的关注点，有关非典的记忆挥之不去。在此氛围中，强化社区防控、构建阻断疫情传播的铜墙铁壁已成为共同行动。

形成防控最强合力

当前，社区防控到了紧要的关头。

根据《北京市人民政府办公厅关于落实“四方责任”进一步加强重点人群、场所和单位新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，离开湖北地区或者有过湖北地区人员接触史的人员，在到京之日应当主动向居住地或者住宿地的社区（村）报告健康状况，并从到京之日起接受14日的监督性医学观察，每日早晚监测体温，不得外出，负责监督性医学观察的社区（村）应当为其提供基本生活保障。国内其他地区人员到京14日内应早晚进行体温和健康监测，体温正常的可以上班。

在2月2日北京市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市交通委员会相关负责人表示：“2月2日到2月18日，有200多万人已经订票，还有593万余名潜在回京旅客会逐步订票回京。”从数据上看，虽然不会出现集中返京的大客流，但为防控高风险人员流入北京、防控疫情扩散，北京市早已行动起来。北京市提出，广泛动员各方面力量参与协同防控，充分发挥楼门组长、志愿者、党员、社会单元、社会组织、物业服务企业等的作用，协同社区卫生服务机构参与防控，形成最强合力。

同时，北京市通过移动手机运营商和交通部门数据，对10余万名武汉来京人员和近期去过武汉后回京人员活动轨迹进行分析，开展健康走访，确定健康状况，提示观察体温、异常及时就诊等，严格按规范开展病例流行病学调查和密切接触者追踪管理。各区政府组织街道（乡、镇）力量落实密切接触者居家医学观察措施。

“自大年三十以来，中心执行24小时三级值守，领导班子、中层干部、防保人员24小时在岗值守。他们追踪着武汉来京人员的健康状况，电话联系不上的，就夜里上门摸排，确保落实到位。”北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心主任王辉表示，她和同事已经连续值守10多天了。

据了解，当前北京市社区卫生服务机构的主要工作在于对返（来）京人员健康追访，协助社区（村）对返（来）京人员进行分类管控，有针对性地采取防控措施，做到外防输入、内防扩散。全市社区卫生服务机构对属地社区（村）干部、片警、物业人员、志愿者等进行防控知识和技能培训，指导社区（村）开展人员健康监测。同时，对辖区居民开展健康宣教，精准推送疫情防控知识，开展个性化的健康指导和心理疏导，告知设有发热门诊的医疗机构名单及就诊指南，指导居民提高自我防护意识和能力。

“10多天里，我们大部分精力放在指导防保人员做密切接触者管理、武汉回京人员健康追访上。如果名单中有电话错误、查无此人的，也要协调地区办事处、社区居委会、派出所和其他兄弟社区卫生服务中心多方力量查找人员信息，晚上累了就睡在沙发上，第二天又打起精神继续战斗。”王辉说。

首要的目标是赢得胜利

“战斗”，也表现为坚守。当前，北京市的许多居民小区都在进出通道增加了值班人员。“我们是从物业公司统一调配过来的。”2月5日0时左右，在通州区某小区门口，两位身着工作服、戴着口罩的保安告诉记者，夜晚属于特殊时段，为防不明人员进出，所在物业公司加派了力量。在他们简易的值班桌上，记者看到共有十几名外地返回人员进行了出入登记，留下了电话、返回出发地、现住址、体温等信息。

“按照上级部门印发的返（来）京人员名单，及时联系、了解其身体状况，确保追踪到位，随访和监测到位，发现异常情况及时报告并立即督促其到附近医疗机构发热门诊排查。”北京市卫生健康系统的一位人士向记者表示，现在各个区、各个街道都守土有责。

打开微博，搜索“北京+社区”，出现的第一条信息是“北京一社区规定所有返京住户在家隔离14天，住户隔离期间可以下楼，但不能出小区”，底下是近900条评论，每个评论底下又追加了不少评论和讨论——

“只要日常生活有保障，自行隔离14天，对自己对别人都好，对吧？”

“北京市民绝大多数春节期间都宅在家里自行隔离了，外地回京人员自行隔离几天就那么难吗？”

“怕耽误上班的，应该早点回来，预留出隔离的时间。”

与网上讨论的热闹氛围不同的是，现实中的北京街头非常冷清，除了车辆流动，街上、公路上见不到聚集或蜂拥的人群，地铁、公交等交通工具也多数时候空空荡荡，回响着一遍遍广播的疫情防控提示。

王辉介绍，为了降低慢病患者到社区的就诊次数，降低交叉感染概率，中心已经推出慢病患者极简取药便民措施，充分借助信息化手段，为诊断明确、病情稳定、长期服药的慢性病患者，提供“极简取药服务”。通过线上问诊开药、线下便捷取药相结合的方式，最大程度减少了慢病患者因取药在社区的停留时间，降低医患、患患之间交叉感染的发生，切实保障慢病人群的生命安全。

“通过家庭医生对发热的患者、疑似患者进行全面的、分类分层的有效排查和分流，减少居民盲目到医院就诊、检查的交叉感染性。”北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩介绍，这样就保证了返京人员在第一时间可以得到专业的居家健康监测、家庭消毒隔离等健康指导。居民出现异常情况，也可以及时咨询家庭医生，同时可以和包片专业医生进行咨询。

“这是一场没有硝烟的战争，首要的目标是赢得胜利。”上述北京市卫生健康系统人士表示，“北京市的卫生资源很充足，管控能力很强，相信能扛住。”（记者 李琳 首席记者 叶龙杰）