团结一致支持中国 停止歧视疫情受害者

华裔民众因新型冠状病毒疫情受到歧视的现象引发担忧。

据联合国官方网站最新报道，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯公开对“侮辱”行径提出警告，并呼吁：国际社会应团结一致，对中国及其他相关国家予以强有力支持；停止对疫情受害者进行任何毫无根据的歧视。

该报道澄清了不实谣言、强调了信息公开的重要性，阐述了科学家当下的关切，以及传递了联合国对国际社会发出的“支持中国”等强烈呼吁。

WHO澄清 网传“病毒云”谣言不实

世界卫生组织（WHO）全球传染性危害防范部门主任西尔维·布里安德博士本周在日内瓦对参加发布会的记者说，该机构已经迅速采取行动，消除网上关于病毒可以从传染性的“云”中传播的谣言——人们突然感到害怕，认为“病毒就在空气中，而这种病毒云能引发接触民众的感染。”

布里安德博士澄清：“这并非真实情况。目前，病毒通过飞沫传播，且需要密切接触被感染者……因此，我们试图厘清对这种病毒的科学认知，并提出可以帮助人们保护自己和家人的建议。”

公开透明 国际互联网平台应传递真实信息

在联合全球合作打击这一歧视和造谣现象的呼吁中，布里安德博士强调，“重要的是（国际互联网平台）不要过度审查信息，而要传达关于病毒的已知信息和未知信息”。

布里安德博士的观点与WHO总干事谭德塞的观点相呼应，谭德塞本周一表示，该机构正在与全球主要互联网平台合作，以确保WHO有关冠状病毒的信息率先出现在网络搜索结果的列表中。

为时尚早 全面评估疫情需更多科学研究

现在评估病毒的危险程度还为时过早。

布里安德博士重申，WHO的建议是在与受感染者接触时，勤洗手和戴口罩仍然是主要防护手段。

她同时指出，风险最大的是由于癌症和其他慢性基础疾病而致免疫力下降的人群以及老年人；目前，还没有证据表明该病毒发生了显著变异。

她着重介绍了中国政府应对疫情的措施，同时提出，科学家们渴望获得更多有关疫病的信息，以帮助了解处于危险之中的人们的关键基本健康状况；此外，研究人员目前关注孕妇和幼儿，以了解感染模式是否与流感相似。

支持中国 竭力避免全球范围的污名化

古特雷斯本周二在纽约联合国总部举行的新闻发布会上说，WHO已经非常积极地向中国和其他国家提供支持。

他强调，“我们正在努力调动最好的能力和最佳资源（支持中国和其他国家）”，并补充道，截至目前，还没有联合国工作人员受到感染。

他敦促国际社会“凝聚国际团结意志，在困难情况下，对中国和所有可能受到影响的国家给予强有力支持，并高度关注，避免对无辜者和受害者的污名化”。

（科技日报北京2月5日电）