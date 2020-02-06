检测能力提高让疑似病例数明显减少

2月5日下午，国务院联防联控机制新闻发布会召开，介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，对新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）进行了解读。

据统计，2月4日0~24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3887例（湖北省3156例），新增重症病例431例（湖北省377例），新增死亡病例65例（均为湖北省病例），新增治愈出院病例262例（湖北省125例），新增疑似病例3971例（湖北省1957例）。

疫情数据显示，新发的疑似病例数字有了明显减少，对此，国家卫生健康委新闻发言人宋树立表示：“其中一个原因是我们检测能力的提高，使得更多疑似病例成为确诊病例或者是被排除，这样可以让病人有更好、更及时的治疗，也可以让更多在疑似中被排除的病人回归正常生活。”

当日上午，国家卫健委发布了新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版），与第四版相较做了一些修订。比如在病例的临床分型中增加了轻型，也就是变成了现在的轻型、普通型、重型和危重型四类。

国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺解释，随着检测能力的提高，我们发现新型冠状病毒感染的肺炎不仅有肺炎的表现，有一部分病人表现比较轻，这部分病人有发热、中低热、轻微乏力的症状，偶尔有干咳，但病程史中没有肺炎，这部分病人虽然病情轻，但是仍然具有传染性。“在诊断分型中，我们把这一型加在里面，第一是为了把这部分病人进行隔离治疗，目的是为了更好地控制传染源，第二是对病人基本的特征进行更加详细的描述。”

新版方案明确无症状感染者也有可能成为传染源，这进一步引发了公众对疫情的重视。李兴旺对此表示，从目前发现的无症状感染者来说，主要是和病人密切接触者，家庭成员发生得更多一点。这种病人本身没有发热、乏力、肺炎等明显的临床表现，但是核酸是阳性的。

“从发病机制来讲，这样的病人既然带有病毒，就可能造成传播，但是这类病人相对病情偏轻，就是说病毒量会比较少，因此在传播能力上会比重症病人弱一点。”李兴旺说。

在传播途径方面，第四版描述的是“经呼吸道飞沫传播是主要的传播途径，亦可通过接触传播”，第五版修改为“经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径，气溶胶和消化道等传染途径尚待明确”。

对此，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，大部分病例都是以呼吸道传播、飞沫传播为主，但粪便中也检测出核酸阳性，所以不排除经消化道传播的可能性，“这一版对于传播途径的描述也是基于我们对这个疾病的临床特点和发生发展的特点，及时把这些经验纳入方案当中，以指导临床实践。”

“社会对传播途径很关注，但目前没有更多证据证明是否存在肠道方面的传播途径。我们要做更多的研究工作，今后有证据时可能会更改传播途径的写法。” 李兴旺说。（记者富东燕）