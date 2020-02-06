千万巾帼志愿者们行动起来 在社区防控、邻里关爱、守住家门中发挥独特作用

当前，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人民众志成城、团结奋战，正在打响一场全面防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的人民战争。广大巾帼志愿者积极响应，在抗击疫情的基层工作中主动作为，作出了应有的贡献。全国妇联向巾帼志愿者表示崇高的敬意和亲切的慰问！为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，坚决打赢疫情防控阻击战，全国妇联号召广大巾帼志愿者再接再厉，弘扬志愿精神和雷锋精神，着力社区防控，着重邻里关爱，守护小家健康，多做强信心、暖人心、聚民心的好事实事，进一步彰显在社会生活和家庭生活中的独特作用。

一、立足城乡社区，在联防联控、群防群治中发挥独特作用。积极响应当地党委、政府号召，主动参与街道、乡镇社区疫情防控工作，协助守门守哨、护村护院，协助摸排人员健康状况，做到早发现、早报告，在阻击疫情中发挥应有作用。了解掌握当地疫情防控动态，面向社区群众，利用网上网下，宣讲法律政策，传播科学知识，不信谣、不传谣、主动辟谣，引导群众提高健康素养，增强防护能力，坚定战胜疫情的信心。

二、面向邻里家庭，在守望相助、关爱一线中发挥独特作用。弘扬中华民族传统美德，倡导邻里守望、姐妹相助，悉心关照独居老人、困境儿童、孕产妇、单亲母亲等特殊群体，真诚对待疫区返乡人员、医学观察人员，雪中送炭、排忧解难。非常时期，要格外关心卫生、交通、公安、防疫物资生产等疫情防控一线人员的亲人家属，精准掌握需求，细致对接服务，解除后顾之忧。

三、发挥专业所长，在心理疏导、居家服务中发挥独特作用。具有医疗护理、心理咨询、教育教学、体育健身、司法法律、营养保健等知识和技能的巾帼志愿者，要发挥专业所长，提供有针对性的专业指导，特别是要善于运用朋友圈、微信群等便捷手段，为广大群众的居家生活提供切实有效的服务，疏导心理情绪，引导生活方式，倡导亲子教育，营造积极乐观的社群氛围。

四、坚持从我做起，在守住家门、做好示范中发挥独特作用。从自己做起、从自家做起，守好自家门、管好自家人，严格督促家庭成员养成良好卫生习惯，戴口罩、勤洗手、少出门，教育引导家庭成员支持配合疫情防控的各项措施规定，坚决劝阻家族性聚餐、聚会或串门，以良好的自身形象、家庭形象示范带动社区群众。

让我们坚定信心、同舟共济，同时间赛跑、与病魔较量，以抗击疫情的坚定行动，为打赢疫情防控阻击战贡献巾帼志愿者的力量。