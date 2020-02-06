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长春：千余名儿童参与抗击疫情宣传

2020年02月06日08:50 来源：中国青年报

　　（中青报·中青网记者 王培莲）“我会做到少出门、勤洗手、出门必带口罩。抗击病毒，人人有责。”长春红领巾宣讲团成员王淇萱在长春团组织的短视频平台上发出倡议。王淇萱是长春东师中信实验学校五年级的学生，她录制的这条短视频一天播放量达4.2万人次。

　　从除夕开始，长春团组织发起了“抗击疫情 我们同行 争做青少年抗疫先锋”活动，长春红领巾宣讲团的1000多个孩子参与其中。他们中有的录制防疫注意事项短视频，有的录制抗击疫情暖心故事音频，还播发了《写给孩子们的冠状病毒绘本》《讲述钟南山院士的故事》等一些原创或来自媒体的报道内容，为抗击疫情做力所能及的事。

　　目前，红领巾宣讲团的孩子们共录制了500多条短视频和300多条音频，除各自转发外，还借助长春团组织各个新媒体平台播发，收听收看共计30多万人次。

　　据了解，长春红领巾宣讲团由社会爱心人士创办，接受团长春市委指导，2018年成立，现有成员包括1600名少先队员、85位家长和132名大学生志愿者。（中青报·中青网记者 王培莲）

(责编：许晓华、崔元苑)


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