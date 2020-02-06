浙江多地推政策“组合拳”助企业渡难关

2月5日，浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组从要素成本、财税、外贸出口等多个方面，出台包括支持小微企业渡过疫情难关的17条政策。

此前，浙江多地已出台政策，推出“组合拳”助力企业共渡难关。2月3日，湖州发布《应对疫情支持企业健康发展的八条意见》；宁波出台《关于打赢疫情防控阻击战帮扶中小企业共渡难关的十八条政策意见》；衢州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防工作领导小组（指挥部）发布14号令，公布衢州支持参与防疫物资生产的相关企业和受肺炎疫情影响生产经营遇到困难企业“十条措施”。

梳理这些政策措施，记者注意到，大多地方包括要素成本、财税、外贸出口和金融等内容，从多个方面对企业给予支持。而在诸多政策中，加大金融支持保企业流动性、稳定职工队伍、减轻企业负担，无疑是政策发力点。

如浙江省在“17条政策”中提出，加大对小微企业降低要素成本的支持，进一步降低小微企业用电等成本，用气、用水价格降低10%，为期3个月；对小微企业税收进行减免和延期，因疫情导致生产经营受到重大影响，缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的，可申请房产税、城镇土地使用税困难减免；小微企业因疫情影响造成的资产损失，可依法在企业所得税税前扣除；针对疫情防控物资生产的小微企业，优先落实相关税费减免政策。

此外，对因受疫情影响办理申报困难的小微企业，由企业申请，依法办理延期申报；对确有特殊困难而不能按期缴纳税款的小微企业，由企业申请，依法办理延期缴纳税款。

各地还出台政策，进一步降低社保缴费率及养老、医疗缴费率，减轻企业负担。

覆盖社保、金融、财税、外贸、房租等多个方面的宁波“十八条政策”，在全国率先出台了临时性下浮社会保险费率和对近3年新上规模中小企业临时性下浮基本养老保险、基本医疗保险1个月单位缴费比例。对受疫情影响面临暂时性生产经营困难且恢复有望、坚持不裁员或少裁员的参保企业，返还一定额度的上年度企业缴纳部分社会保险。

中小企业面临的另一大问题是融资问题，各地的措施中多包括了对困难企业的金融支持，其中最主要的是信贷支持，要求金融机构保证信贷供给，降低贷款利率等。

宁波鼓励市内银行法人机构按照总规模100亿元额度，为受疫情影响较大的小微企业贷款减免3个月利息，每户最高可享受100万元贷款。3家政策性银行在宁波的分支机构落实首批50亿元规模的紧急融资额度。

湖州鼓励各银行机构在原有贷款利率水平基础上下浮10%以上，市级政策性担保公司在原有担保费率基础上下浮30%以上，2020年度全市银行机构减免企业转贷成本及服务项目收费两亿元以上。

衢州在鼓励各银行机构、市县两级政策性担保公司在原有贷款利率、担保费率基础上下调外，规定2020年度全市银行机构对受疫情影响经企业到期还款困难的，原则上予以展期或续贷，不得收取贷款利率以外的不合理服务费用。同时，充分发挥好衢州市金融服务信用信息共享平台作用，通过“衢融通”“担保集市”等，支持企业在线便捷办理贷款、股权、担保等金融服务。

此次疫情，受影响较大的是物流运输、批发零售、住宿餐饮、旅游等行业小微企业，不少地方除要求全力做好纾困，规定各金融机构不得抽贷、断贷、压贷，对因疫情面临还款困难的小微企业，要予以展期、续贷、减免逾期利息等帮扶，同时要求做好优化金融服务。

记者发现，在各地出台的政策中，不少地方要求发挥贸促会国际商事认证服务职能，为企业提供出具国际商事证明书服务，包括出具不可抗力事实性证明等，保障企业应对各类风险和通关结汇顺利进行。还有的对列入年度各级财政补助目录范围内的展会，因疫情原因，导致企业支付参展费用后不能参加境内外专业展会的，按展位费全额补助。

此外，各地出台的政策还加大了对中小企业外贸出口、技改、投资支持的力度。衢州规定，在政策有效期内，企业为扩大防疫应急物资生产进行的技改投资，设备投资额500万元以内的按60%补贴，超出500万元的按实际金额的50%补贴。湖州提出，对承租国有资产类经营用房的中小企业，房租免收3个月。对租用其他经营用房的，鼓励业主（房东）为租户减免租金，免租金2个月以上的企业房产税按免租金月份数给予减免。嘉兴对企业为扩大防疫应急物资生产进行的技改投资，按投资额的50%予以补贴，最高1500万元。

浙江是民营经济大省，民营经济贡献了全省65%的GDP、74%的税收、77%的出口和87%的就业，企业数量占到全省企业总数的91%，这其中大多是中小企业。相关人士认为，疫情当前，政府要求企业采取推迟复工时间、不裁员、不扣薪等举措，许多中小企业面对这一突如其来的疫情，并没有足够的抗风险能力来渡过难关，在这背景下，出台政策，无疑是一场“及时雨”，将给中小企业吃下定心丸。

孙端是杭州一家汽配企业的老板，他说，受疫情影响，企业被逼延迟开工，几乎没有收入，上百个员工的工资就是一笔不小的支出，同时还要面临融资、税收、房租等成本，经营压力骤然加大。“出台支持中小企业共渡难关的政策，在一定程度上可以稳住资金链条，有效解决企业困境。”

本报杭州2月5日电

中青报·中青网记者 董碧水 来源：中国青年报