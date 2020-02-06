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发挥制度优势 夺取疫情防控阻击战的胜利

2020年02月06日08:46 来源：中国妇女报

8000万人次在线“云监工”的武汉火神山医院日前顺利完工并交付军队使用。从正式立项到完工交付，短短十天内，一座建筑面积达3.4万平方米、编设床位1000张、设施完备的传染病医院就拔地而起，撑起抗击疫情前线新的战略支点，再次见证了中国速度、中国能力、中国奇迹。

雷厉风行、使命必达的“火神山速度”，是全国上下汇聚起疫情防控强大合力的写照。按照中央决策部署，人民军队闻令而动、勇挑重担；各级迅速制定落实社区的防控措施，实行网格化、地毯式管理；各地医疗队伍、医护人员紧急驰援，仅女医务人员就已超过3000人；医疗用品企业扩大产能，加班加点开足马力生产；全国防疫应急物资通过绿色通道向武汉汇集；在基层治理的末梢，筑起了联防联控、群防群治的严密防线……

这彰显了集中力量办大事的社会主义制度优势，体现了国家治理体系和治理能力现代化水平。这是打赢疫情防控阻击战的制度优势和可靠保障。正如世界卫生组织总干事谭德塞所评价，“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见”“中国采取的很多防控措施远远超出应对突发事件的相关要求，为各国防疫工作设立了新标杆”。

当前，疫情防控力度持续加大，各项部署有条不紊推进，但形势仍然复杂严峻，需要我们在抗击疫情中进一步发挥制度优势，转化为强大效能，夺取防控疫情的胜利。坚持党的集中统一领导，就是坚决打赢疫情防控阻击战的根本政治保证。坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，调动一切可以调动的资源，集中力量办大事，就能上下拧成一股绳，精准高效合力抗击疫情。紧紧依靠人民，广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，全民动员，就能把疫情防控的大网织得更密更牢。

发挥制度优势，离不开群团组织的积极作为，主动作为，敢于作为。各级妇联组织要坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”具体落实到防控疫情工作中，体现在组织动员广大妇女继续全力奋战、英勇奋战、团结奋战的行动上，根据疫情防控中的新情况、新问题、新需求、新期盼，发挥妇联优势，聚焦差距短板，把工作做得更深入、更扎实、更细致，以实际行动迎接这次“大考”。

上下同欲，同舟共济；万众一心，众志成城。这是一场事关亿万人民群众生命安全和身体健康的保卫战，我们一定能够打赢。

(责编：许心怡、许晓华)


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