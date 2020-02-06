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北京严肃问责疫情防控中不作为乱作为

2020年02月06日08:45 来源：北京青年报

　　北京市纪委常委会（扩大）会议暨疫情防控专项监督领导小组第九次会议日前召开，提出对疫情防控工作中不担当、不作为、乱作为，推诿扯皮、消极应付以及形式主义官僚主义问题，要严格执纪、严肃问责。

　　会议强调，疫情就是命令，防控就是责任，做好疫情防控工作是当前首要政治任务和头等大事。近日，按照市委要求，市疫情防控领导小组专门设立监督组，由市纪委监委负责，围绕疫情防控工作开展监督执纪问责，这是市委交给全市各级纪检监察机关的重大政治任务。

　　全市各级纪检监察机关和广大纪检监察干部要提高政治站位，紧盯本市疫情正从输入期转入扩散期的形势，把做好疫情防控监督工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重大实践检验，作为强化政治监督的重要任务，以强监督促强监管，从严查处对重大决策部署贯彻落实行动迟缓问题，从严查处主体责任落实不到位、防控措施执行不力等问题，督促各级党委、政府严格落实主体责任，督促各级党政领导干部特别是主要领导干部切实增强政治责任感，为打赢疫情防控阻击战提供坚强纪法监督保障。

　　会议对各级纪检监察机关（机构）立足职责定位开展疫情防控监督作出进一步部署：一是要聚焦“五个精准、一个严防”开展重点精准监督，即围绕各级、各单位是否做到精准组织会议、精准采集数据、精准监督检查、精准安排物资、精准报送信息和严防“灯下黑”等方面抓好监督，对防控工作中的形式主义、官僚主义问题早发现、早治理，最大限度减少一线干部特别是基层干部参加的会议活动，立即停止未经审批的表格填报工作，切实为基层减轻负担。二是要带头改进作风，合理安排督导活动，开展监督检查一律采取“四不两直”方式，严禁层层陪同，做到帮忙不添乱。三是要紧盯12345市民服务热线涉及疫情防控的群众诉求，密切关注媒体报道、群众反映、部门报送中涉及疫情防控的问题线索，坚持优先处置严查快办，强化派驻监督。四是要深化运用监督执纪“四种形态”，用好纪律检查建议、监察建议、提醒函等方法措施，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。五是要落实纪检监察机关（机构）自身防控责任，筑牢纪检监察机关和纪检监察干部的安全健康防线。（记者 李泽伟）

(责编：许晓华、李轶群)


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