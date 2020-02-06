北京疾控发布20个疫情防控指引

从武汉出现新型冠状病毒感染的肺炎疫情开始，北京市疾控中心就已经开始着手提前防御，针对不同人群、不同行业、不同场景等制定了防控指引。从1月30日开始，北京市疾控中心陆续在官网发布，市疾控中心官方微信公众号亦有更新。口罩怎么戴、消毒怎么做、楼宇商场如何防控、快递送餐人员如何保护防控等等，在这20条指引中一一作出了详细说明。

参会人员之间间隔距离不小于1米

这20个新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指引，分别包括楼宇商场防控指引、密切接触者居家隔离医学观察指引、宾馆酒店防控指引、预防性消毒指引、公众佩戴口罩指引、公共场所防控指引、中小学生防控指引等内容，公众可关注北京市疾控中心官方微信公众号获取相关信息。市疾病预防控制中心免疫预防所所长吴江介绍，部分企业已经陆续复工，会议防控成为单位企业防控的重要内容。根据会议防控指引，在疫情流行期间，按照“非必须，不举办”的原则，尽量减少或避免举办大型会议，如必须开会建议召开视频或电话会议，或将大的聚集会议拆分成小型会议，减少每个会场的聚集人数，避免不同会场之间的人员流动。

会场内座位的摆放尽量增加间距，参会人员间隔距离不小于1米，每人占有面积不少于1平方米/人。所有会议应尽量控制参会人数，提供会议场所的单位或部门应参照《公共场所卫生指标及限值要求》。在楼宇内，优先打开窗户，采用自然通风。有条件的可以开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动。使用集中空调通风系统时，应保证集中空调通风系统运转正常。应关闭回风，使用全新风运行，确保室内有足够的新风量。

不主张过度消毒 白酒消毒无科学依据

吴江表示，消毒一定要合理消毒，不主张过度消毒。根据预防性消毒指引，正常情况下，以清洁卫生为主，预防性消毒为辅，当面临传染病威胁或者人群密集性活动时才有必要进行消毒。过分消毒也存在隐患，对于婴幼儿呼吸道黏膜是有刺激作用的。针对网上有人用喷洒白酒的形式进行消毒的行为，吴江强调，医学讲究的是循证医学，75%的酒精是明确具有杀菌作用的，至于市面上的酒能否消灭病菌，目前还没有证据。把白酒洒到空气中消毒，这种做法没有科学道理。 “用紫外线消毒灯一定要注意，只有紫外线照射下的面积是有效的，紫外线消毒是有一定局限性，不能乱用。”吴江说。

在不同场合科学佩戴口罩

吴江提醒，在疫情期间，老百姓要戴好口罩，并且在不同的场合科学佩戴口罩。根据公众佩戴口罩指引，在建筑工地、野外郊游等室外环境工作或活动的人员，原则上可以不佩戴口罩（职业防护例外）。但交警、公路稽查等执法人员，公交车站引导员等服务人员，以及其他向公众提供服务的有关人员等群体除外。室外环境下需要戴口罩时，通常建议佩戴一次性使用医用口罩。

在室内环境中，家中无密切接触者原则上可以不佩戴口罩，处于单人办公环境下的工作人员原则上可以不佩戴口罩。公众处于公共交通工具、厢式电梯等密闭小环境时，应佩戴口罩，通常建议佩戴一次性使用医用口罩。“如果发现自己感冒了，去护理老人、婴幼儿的时候我们永远提倡要戴口罩，护理前一定要洗手。”吴江强调。

公众在日常工作和生活中需要佩戴口罩时，通常建议佩戴一次性使用医用口罩。一次性使用医用口罩在弄湿或弄脏时应及时更换。一次性使用医用口罩废弃后不要随地乱扔，应按照生活垃圾分类要求处理。在佩戴口罩前和摘除口罩后应注意手卫生。 文/本报记者 蒋若静