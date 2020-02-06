北京防疫期间禁止各类群体性聚餐

2月5日下午，北京市召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会，针对最新疫情及线上咨询方式，餐饮行业及聚餐活动管控，诊断试剂、诊疗药物、疫苗研制等方面回答市民关切的问题。

线上咨询超11万人次

北京市卫健委新闻发言人高小俊在发布会上介绍，2月4日，北京市又有1例新型冠状病毒感染的肺炎患者出院。患者25岁，1月29日出现症状，1月31日收入北京佑安医院，经过医护人员精心治疗后，符合出院标准，已于2月4日出院。

据介绍，2月4日0时至24时，北京市新增25例新型冠状病毒感染的肺炎病例，其中14例有湖北及其他省份接触史，10例为确诊病例的密切接触者，1例无湖北接触史。均已送至定点医疗机构进行救治。

随着确诊病例每日增加，市民的预防意识也在提高。为缓解市民焦虑，方便市民足不出户即可得到专家的咨询解答，避免或减少市民到医院咨询而产生交叉感染的风险，“北京市新型冠状病毒感染的肺炎线上医生咨询平台”已于2月1日正式运行，目前已运行了6天。

北京医学会会长封国生介绍，平台上线后整体运行情况较为平稳，截至2月4日晚12时，平台访问量达11.8万人次；录制视频54人次，讲解疫情防治、就诊等方面的知识；视频直播4场，浏览量124.2万人次；市民在线提问问题4436条，专家解答4293条，回复率97%，除无效问题外，全部及时安排专科医生予以解答。11家分平台组织专家5590人次，通过图文、音视频等方式，为市民提供了在线咨询服务，专家视频直播收看量达到145.8万人次。

从市民在线咨询情况看，主要关心发热、咳嗽是否是新型冠状病毒感染的肺炎症状，以及如何做好疫情防护等问题。针对非北京市民是否可以在该平台咨询，封国生表示：“在线答疑的医生主要是北京市的医生，但是全国人民都可以上线咨询。”

13%左右餐饮门店在经营

疫情防控期间，北京市餐饮行业是否运营正常？点外卖是否存在风险？

北京市市场监管局副局长陈言楷介绍，目前全市餐饮企业共有8.7万多家，其中大型餐饮企业有137家，中型餐饮企业有2万多家，小微餐饮企业4.7万多家。还在营业的餐饮单位有1.15多家，占全市餐饮经营门店的13%左右。针对在营餐饮单位，市市场监管局明确要求，提供餐饮服务的单位，要严格按照要求落实企业防控的主体责任。

目前北京市网络餐饮平台主要以饿了么和美团两家为主导。由于春节期间和疫情叠加，目前订餐量每天40万单，比前期有一定程度的下降。正在送餐的外卖小哥有将近2万人。

市市场监管局要求第三方平台要加强对送餐人员的健康管理，包括每天进行体温监测；送餐过程中，送餐人员要全程佩戴口罩；要求外卖人员采取不见面、无接触、背对背的取餐送餐方式，最大限度减少直接面对面的接触。

市场监管部门要求餐饮经营者要加强监管。对于市民反映的餐饮经营者违法行为，发现一起查处一起。同时要求餐饮协会、发挥市场中介组织的作用，规范行业。企业、政府、第三方机构联防联控，共同做好网络平台的监管。

在做好餐饮外卖行业监管的同时，近日北京市还印发了《关于进一步加强疫情防控期间群体性聚餐管控的通知》，禁止餐饮服务经营者和个人组织和承办各类群体性聚餐活动。

陈言楷解释，对于前期已经订餐的，餐饮服务经营者应尽快与订餐单位或个人取得联系，立即取消聚餐活动或延期举办。农村集体聚餐承办者在疫情防控阶段不得承办包括节日宴席、生日宴席、升学宴席等任何形式的群体性聚餐活动。

启动首批5个应急攻关项目

在快速诊断试剂、诊疗药物、疫苗研制等方面，北京市科委主任许强介绍，市科委成立了新型冠状病毒肺炎科技防控领导小组和工作专班，组建了包括病原学、流行病学、临床以及科技企业等方面权威专家在内的科技防治专家组。在快速诊断试剂、药物筛选等方面先期启动了首批5个应急攻关项目，第二批项目已同步启动公开征集，目前已收到申报41项，“我们将通过简化项目组织、评审等相关程序，加快支持创新主体科研攻关”。

许强说，市科委加强临床诊断领域技术攻关。支持军科院军事医学研究院合作开发了病毒核酸类检测试剂盒，首批获国家药监局批准用于临床诊断；加快开发免疫法、快速PCR法等快速诊断产品。在潜在药物筛选和新药研发方面，市科委支持全球健康药物研发中心与清华大学一同对外免费开放药物研发平台和数据资源，实行科研数据与信息共享，目前已收到70多家科研单位、企业和研究人员提交的合作申请。该中心与中国医科院病原所等合作开展“老药新用”筛选，为制药企业提供有潜力的药物靶点。同时，支持北京企业加紧开展抗体、疫苗等药物研发。

许强介绍，市科委支持疫情防控所需药品生产。根据近期国家推出的诊疗方案，主动服务多家企业在春节期间积极调整计划，优先安排纳入方案的药物生产，主要包括连花清瘟胶囊（颗粒）、金花清感颗粒、重组人干扰素注射液等。在研制新型智能测温设备与系统方面，针对机场、火车站、地铁等场所人员密度高、流动性大等特点，组织人工智能与红外热成像领域科技企业联合攻关，研制高通量、高效率智能体温检测与分析系统，并协调应用场景加快试用，目前各类设备应用、试用累计装机超过350台。（记者 王晨婷 实习记者 吕银玲）