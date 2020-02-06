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从内地入境香港者须接受检疫14天

2020年02月06日08:38 来源：人民网－人民日报海外版

香港特区行政长官林郑月娥今日宣布，考虑到疫情的最新发展，她与行政会议将引用香港法例第599章《预防及控制疾病条例》制订附属法例，要求所有从内地入境的人士均须强制接受检疫14天，包括香港居民、内地居民及其他旅客，期间不准离港。

林郑月娥主持记者会时表示，新措施将于本月8日零时起生效，细则稍后公布。她强调，由于近期的疫情发展愈加严峻，特区政府有必要采取更严厉的防疫措施，相信有关法例的实施将进一步缩减香港与内地的跨境人流，遏制病毒在社区内传播。

林郑月娥又宣布，即时暂停启德邮轮码头和尖沙咀海运大厦邮轮码头服务。香港跨境运输服务已持续减少，其中国泰航空及国泰港龙航空逐步削减来往内地的定期航班，目前仅余10%的运力，保留往返北京、上海、厦门及成都的少量航班。

此外，香港特区政府还将成立超过100亿港元的抗疫基金，并适当延长早前推出的纾困措施时限，与市民和企业同心抗疫。

林郑月娥再次呼吁香港市民减少社会接触，暂停和取消社交活动，尽量留在家中；如有需要外出，应注意个人卫生并佩戴口罩。

截至5日下午3时，香港确诊新型肺炎个案共21人，其中1人死亡、2人病情危重。（记者陈然）

(责编：李轶群、许晓华)


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