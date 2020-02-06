国台办发言人就做好疫情防控涉台工作发表谈话

新华社北京2月5日电 国台办发言人马晓光2月5日接受采访时表示，在党中央的坚强领导下，在全国各族人民的团结努力下，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作正在有序进行。对台工作系统坚决贯彻落实党中央高度重视和关怀台胞健康福祉的要求，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，对台胞一视同仁，认真做好疫情防控工作。

马晓光介绍说，国台办和有关省市对台工作机构成立疫情防控工作领导小组，各地台办主动加强与本地台胞台企及台资企业协会的联系，有的开展“一对一”服务，及时了解情况，做好防疫宣传，对台胞加强关心照护，及时了解他们的需求和困难，努力协调解决实际问题。在大陆的台湾同胞积极配合当地做好疫情防控工作。目前在大陆台胞确诊3例，疑似病例2例，均已及时安排就医治疗。2月3日，协助安排首批247名因故滞留湖北的台湾同胞乘坐东方航空公司春节加班机返回台湾，我们在抓紧工作，为其他在湖北希望返台的台胞作出返程安排。

马晓光强调，在这次防疫工作中，大陆方面从一开始就本着高度重视两岸同胞健康福祉的精神，与台湾有关方面保持沟通，安排台湾专家来武汉实地考察，并一直及时通报信息，提供相关资料。截至2月4日，大陆方面共向台方通报疫情信息36次，台方向我通报15次。

马晓光说，患难与共、守望相助是中华民族的传统美德，两岸同胞是血浓于水的骨肉兄弟，是命运共同体。无论是大陆各地政府与民众对当地台胞的关心照顾，还是岛内社会各界支持大陆抗击疫情、台胞台企主动捐款捐物表达爱心，都彰显了血浓于水的同胞情谊、两岸一家亲的骨肉亲情。

马晓光表示，疫情防控是当前工作的重中之重，各地对台工作机构将进一步认真扎实做好疫情防控涉台工作，有关方面将继续保持两岸防疫工作的信息通报等沟通协调。根据疫情防控需要，做好两岸人员往来管理和服务工作。对春节假期后从台湾返回大陆工作、学习的台胞，加强疫情防控宣导，做好检疫和健康防护工作。对恢复生产的台资企业，积极提供服务，确保疫情防控工作和生产经营活动正常有序开展。希望台湾有关方面妥善处理在台就读的大陆学生返台事宜，保障他们的卫生健康和就学等权益。