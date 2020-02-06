检测能力提高致新增疑似病例数字明显减少

记者从今天召开的国务院联防联控机制新闻发布会上了解到：2月4日0—24时，各省区市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3887例，新增疑似病例3971例。新增疑似病例数字出现了比较明显的减少，一个原因是检测能力的提高，使得更多的疑似病例成为确诊病例或者是被排除。这个趋势无论是在全国还是在湖北都是同样的。

在应对疫情过程中，国家卫健委组织专家四次调整更新了诊疗方案，将很多行之有效的治疗经验纳入到指导工作当中，目前推出《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》。国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，第五版诊疗方案与第四版相比，重点修订了3个方面：一是流行病学的特点更加清晰，对临床表现的描述更加详细；二是在病例的临床分型当中更加精细，增加了轻型，变成了轻型、普通型、重型和危重型四类，以加强对临床的分类指导，更好地锁定病例，提升救治水平；三是治疗方法和手段更为丰富。

针对部分医疗资源不足的问题，国家发改委社会发展司副司长郝福庆介绍，我们正在积极协调解决口罩短缺问题，在供应方面，抓紧复工，提高产能，增加供应。

截至2月3日，全国22个重点省份口罩产量达到1480.6万只，比前一日环比增长3.1%，产能利用率达到67%，环比提高2个百分点。其中，N95口罩达11.6万只，环比增长48%。总体看，口罩产量呈现持续上升势头。“对于一些企业担心将来产能过剩的问题，我们再次强调，疫情过后富余的产量，政府将进行收储，只要符合标准，企业可以开足马力组织生产。”郝福庆说。

工信部消费品工业司副司长曹学军介绍，截止到2月4日，国内生产的企业累计向湖北发送医用防护服21.9万件、护目镜23.3万个。该部向部分重点医用物资生产企业派驻了特派员、工作组，对重点物资的生产、复工、发运情况进行督导协调，建立了从生产、发运到收货的闭环，使生产发运全过程实现可控、可追踪，及时到达武汉；到达之后，交给武汉物资保障平台，确保物资能够及时发放。

疫情发生以来，海关总署多措并举，实施快速通关，加快医疗物资供给保障。海关总署综合司司长金海介绍，全国各通关现场设立了专门的受理窗口和绿色通道，为疫情防控物资提供更便捷高效的通关服务。1月24日以来，全国海关共验放疫情防控物资17.1万批次，3.77亿件，价值12.16亿元。从1月30日以来，每天进口的疫情防护物资金额基本上保持在1.5亿元以上。（记者熊建）