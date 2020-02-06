向奋战在一线的英雄致敬(望海楼)

许多年以后，庚子年的春节，必然会成为全体中国人的共同记忆：上亿人紧盯屏幕，为那些奋战在疫情防控一线的工作者们，揪心、感动、流泪。

2月3日，习近平在主持中共中央政治局常委会时，首先代表党中央，向奋战在全国疫情防控工作一线的广大干部职工、医疗卫生工作者和科研人员、人民解放军指战员和各方面人员致以崇高的敬意。让我们也向他们致敬，对他们道一声“谢谢你们！请保重！”

向奋战在一线的医疗卫生工作者致敬。他们处在疫情防控最前沿，同时间赛跑、与病魔较量，把一个个生命从死神手中夺下，靠的是什么？是精湛的医术，是被口罩勒到破皮的脸颊、被汗水浸到泛白的双手，是全国各地医护人员星夜驰援武汉的“最美逆行”。

向奋战在一线的科研人员致敬。战胜疫病离不开科技支撑，广大科研人员往往刚叮嘱大伙“待在家、少出门”，自己就扭头告别家人，奔赴战场；才告诫人们“不聚集、别熬夜”，自己便转身继续实验，奋战通宵。为的就是加快有效药品和疫苗研发，推动疫情拐点的尽早到来。

向奋战在一线的人民解放军致敬。“在疫情面前，中国人民解放军誓死不退！”这句话曾让不少人热泪盈眶。除夕，他们是第一批援鄂医疗队；火神山，他们毅然接管了防疫新战场。解放军来了，我们更踏实了——这是多少中国人的心里话。

向奋战在一线的广大干部职工致敬。疫情防控不只是医药卫生问题，更是全方位的工作。为了控制疫情扩散，基层干部们挨家挨户登记宣传；为了火神山、雷神山拔地而起，数千名工人师傅们通宵奋战；为了保障医疗物资供应，大批企业职工放弃春假加班生产……

这份致敬的名单还可以继续写下去，向作出重大贡献的武汉人民致敬、向分担一线压力的志愿者致敬……正是有了他们的奔忙，我们才得以安心地在家里“宅”；正是因为他们主动把自己置于危险之中，我们才能够享受到来之不易的安全。在疫情防控阻击战中，他们是当之无愧的英雄！

但英雄并非就是钢铁超人，他们也是父亲、丈夫、儿子，是母亲、妻子、女儿，和你我一样，他们也是有血有肉、有名有姓的普通人。岁月静好的日子里，在人群中你分辨不出谁是英雄，可一旦危机来临、宁静不再，总有一些人挺身而出，逆行而上。这就是英雄的模样：我们常常看不清他们的脸，因为他们总是站在我们前面。

为众人抱薪者，不可使其冻毙于风雪。对于这些平凡英雄，我们除了致以崇高敬意，当前最重要的是保障好他们的身心健康，成为他们的坚强后盾。做好医护物资的供应和分配，让他们“手中有粮，心中不慌”；在薪酬待遇、人身保险方面提供最优保障，免除他们的后顾之忧。及时关注一线工作者的身心状态，人员该轮换轮换，队伍该修整修整。最重要的是我们每个人都要听从医嘱、响应号召，切实做好自身防护，不给一线添乱，不让英雄们的汗水白流。

鲜花的每一次绽放，都是无数条根须的奋力生长；果树的每一场收获，都是无数片叶子的拼命奉献。一场大疫，让我们发现了身边的平凡英雄，也给“中国为什么能”的问题提供了又一个答案：正是这些无私奉献、英勇奋战的英雄的中国人民。他们的肩膀，铺就了中国的过去；他们的奋斗，就是中国的未来。

（作者为本报评论员）