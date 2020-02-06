陈雪燕舍行李不舍口罩（众志成城控疫情）

“一线医护人员吃紧！”1月25日，正在尼泊尔加德满都旅行的陈雪燕，收到所在单位四川隆昌市第二人民医院公共卫生科紧急通知。

八天旅行筹划已久，刚玩一天多，返岗还是接着玩？陈雪燕没有犹豫，打开软件，抢到27日回国机票。还有一天时间，干些什么？陈雪燕马上决定：去药店，买口罩！

当地语言听不懂，她就拿着翻译机转译，再跟人比划。当地店主，见有人要这么多口罩，又要得那么急，便动了歪心思，刚开始时一盒口罩15元人民币左右，后来价格升到了30多元。

能跑的药店全跑了，陈雪燕买到5800多只口罩，花费数千元。这多么口罩，装哪？打开拉杆箱，好多衣服和用品。“没什么犹豫的，医院紧缺的物资肯定比行李重要啊。”干脆扔掉不用的衣物。但是仍然装不完，她就买了一个登山包。

带着鼓鼓囊囊的拉杆箱和登山包，陈雪燕启程回国。