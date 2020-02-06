杨伟光“千里走单骑”（众志成城控疫情）

“什么，10多箱口罩只能托运一半？往返两趟太耽误时间，这怎么能行！”

2月3日，站在香港机场托运柜台前，香港居民杨伟光急得满头大汗。眼前2万个口罩，是他的合伙人、温州兆丰商贸城有限公司董事长杨雪组织员工从日本、新加坡、瑞士、意大利等国采购的。现在要从香港转运温州，却遇到麻烦。

托运有限量，快递不准时。大家各国采货费劲周折，前方又急缺物资。“绝不能让物资耽误在我手里！”怎么办？杨伟光一咬牙，决定：当一回“长途快递员”，开车送回去！

他驱车到皇岗口岸，赶在闭关前抵达深圳。内地和香港两种驾照、两类车型，他在口岸另行租车，用内地驾照行驶深圳到温州路段。

导航提示，路程1150公里，大约要开16小时。已是下午6时，走夜路是必然了。杨伟光随手从口岸便利店拿了几瓶水几包饼干，出发！

几小时后，他过深圳经潮汕入福建。没吃热饭，连续驾驶，泉州、福州、莆田、宁德……4日中午，驱车18小时后，杨伟光终于完成了“千里走单骑”的任务，抵达温州泰顺高速路口。