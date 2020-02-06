晋江一男子谎报经历致多人感染 当地：涉嫌危害公共安全

人民网北京2月5日电 据福建检察院官方网站消息，福建泉州晋江市发生一起新型冠状病毒感染的肺炎家族聚集性发病案例，目前已全面调查密切接触者并落实轨迹追溯，进行全程管控。晋江市公安机关对涉嫌危害公共安全罪的张某某立案侦查并采取强制措施。晋江同时对5名履职不力责任人进行问责处理。

根据晋江市政府提供的病例通报，张某某为晋江英林镇嘉排村人，长期在武汉经商，1月20日与其母亲、妻子、儿子等一行4人乘坐动车抵达晋江，与其居住在英林镇的父亲、1月18日从武汉返回的弟弟共同居住。1月21日—22日，张某某参加嘉排村民俗活动和东石镇金泽村婚宴。1月29日，张某某出现发热症状并入院隔离治疗，2月1日确诊。截至目前，英林镇累计确诊病例8例、疑似病例2例。

该聚集性病例发生后，晋江在福建省、泉州市的指导下科学防控，扩大流调范围，采取“1+3”措施，即对8名确诊病例、2名疑似病例集中收治；对52名密切接触者集中医学隔离观察，对91名重点关注对象实行居家医学观察，对3557名一般接触者实行医学随访，并全程管控。

通过摸排轨迹及流调材料互为佐证，以及一般调查对象健康监测，经综合研判，从1月22日至今，该案例出现确诊、疑似病例均为张某某亲属，有流行病学关联，且同桌用餐并有日常密切接触，而其他参与聚集的人员在隔离、健康观察中暂无发现异常状况。

日前，晋江市公安机关对涉嫌危害公共安全罪的张某某立案侦查并采取强制措施。经查，张某某从武汉返回晋江后，当地镇政府和卫健部门对其提出居家隔离、不得外出的明确要求，但张某某仍私自外出和走亲访友、参与聚会，造成不良后果。