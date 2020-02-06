共同战“疫” 青岛在行动

连日来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着人们的心。青岛在积极行动防控疫情的同时，还保障城市正常经济发展和生活生产。对内，青岛出台18条政策助中小企业渡难关，保障日常生活用品供给、装满居民“菜篮子”，出台多项民生业务实现“不见面，网上办”；对外，青岛展现城市担当，持续派出人力、发出物资增援武汉，万众一心共同战“疫”。

18条新政让中小企业“暖心”

2月3日，一个文件为青岛当地企业发展注入强心剂。当天，青岛出台《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业保经营稳发展若干政策措施的通知》，重点支持中小企业保经营、稳发展，众志成城、共克时艰。

在稳定职工队伍方面，青岛实施援企稳岗、缓缴社会保险费、支持鼓励各类灵活用工信息平台发挥作用等3项政策。在减轻企业负担方面，青岛出台延期缴纳税款、减免中小企业税费、优化退税服务、引导降低小微企业房租成本等4项政策。在加大金融支持方面，青岛出台确保中小微企业贷款量增价降、缓解企业资金流动性困难、降低企业首贷门槛、加大中小企业融资增信力度、鼓励地方金融机构为中小微企业提供差异化的金融优惠服务等5项政策。在完善政策执行方面，青岛出台加快支持企业发展资金兑现进度、规范行政执法行为、建立企业应对疫情复工复产帮扶机制、建立清理和防止拖欠账款长效机制、建立贸易纠纷专项法律援助机制、建立行业专项政策支持机制等6项政策。

牵线搭桥助力企业复产复工

面对一直担心的原材料供应问题，青岛海诺生物工程有限公司这两天终于松了一口气。作为青岛口罩生产企业之一，面对疫情防控带来的保障物资紧缺情况，海诺生物自农历大年三十就召集工人返厂复工生产。但随着时间推移，库存原材料逐日减少。如何解决原材料问题，持续保障口罩生产成为企业最焦急的问题。

青岛市工业和信息化局得知情况后，第一时间进行统筹调度，一方面对跨省际的天津市某企业原料供应问题，上报国家工信部请求予以协调解决；另一方面上报山东省工信厅协调省内企业对接落实原料供应；同时调度联系市内企业协调解决。多管齐下，不到一天时间，海诺生物便与山东俊富无纺布有限公司落实了原材料供应问题，企业的燃眉之急得到缓解。

疫情发生以来，青岛已累计组织当地医用口罩、护目镜、消毒杀菌用品、负压救护车等18家重点防控物资生产企业及相关配套产品企业的复工复产，通过派驻驻厂联络员，逐一协调各种生产要素保障，确保企业开足马力生产。

与此同时，部分商贸企业出现了因员工暂时不能返青，劳动力不足的问题；而另一些企业因不能正常开工而出现劳动力富余，短期内难以消化用工成本。为缓解这种用工“两难”，青岛市商务局发起搭建了青岛商贸企业疫期用工线上直播交流平台。借助这个用工平台，目前已有利群、盒马、家乐福、真诚、友客、家佳源、大融城、波尼亚、丽达、麦德龙、福兴祥等在内的20余家企业开通了疫期用工直播间并发布招聘岗位。

装满居民“菜篮子”

大白菜1.68元1斤、土豆2.5元1斤、圆葱1.9元1斤、奶白黄瓜5.98元1斤、大油菜4.98元1斤……这是2月5日青岛利客来门店当日上架新鲜蔬菜的销售价格。相较几天前，这些蔬菜价格都有不同程度的降低。

每晚7时，利客来生鲜团队的采购员苟涛就开始了一天的“战斗”，城阳区蔬菜批发市场就是他的“战场”。从大年初二以来，公司和这个蔬菜批发市场就是他两点一线生活的全部。像苟涛一样，利客来生鲜团队还有40多名采购员，在不同的工作岗位上奔赴各产区、基地、批发市场，保证每天新鲜蔬菜通过他们的努力，送到利客来的各大超市，进入千家万户的餐桌。

在青岛有着5家门店的盒马鲜生，覆盖人口超过100万，自春节起，该企业启动紧急预案，从采购端、配送端、市场投放端全链条入手，为青岛居民“菜篮子”不间断“加油”。盒马鲜生配送员有个统一称号——“小马哥”。近来，一个个“小马哥”“全副武装”奔走在青岛大街小巷。在订单最集中的初三初四，不少“小马哥”送货到凌晨。“我们目前有近200位‘小马哥’负责订单配送。为保障用户和‘小马哥’的安全，盒马APP开通‘无接触配送’服务。用户可以将送货地点约在小区物业门口、包裹暂存处、家门口等，接到‘小马哥’送达电话后，用户可到约定地点取货。”青岛盒马物流负责人郭晓霆介绍说。”

据青岛市商务局统计，从2019年12月25日到2020年2月4日，青岛共在85处蔬菜投放点投放了8955.36吨政府“菜篮子”储备商品，其中蔬菜7300.75吨，猪肉1654.61吨。青岛批发市场从1月28日开市，比往年提前4天。1月28日至2月3日，蔬菜的供应总量7714吨。在价格方面，自1月30日至今，每天价格都在下降，市场供应充足。

向全球发出在线招商邀请信

在这一特殊时期，青岛海内外招商交流的脚步并未中断，仍在井然有序地开展。2月4日，青岛市商务局官方网站发布了题为《青岛：我们在线等您》的一封信，向全球发出青岛在线招商的诚挚邀请。

日前，全球最大的集装箱船在青岛港装载近万箱出口商品启程远航。青岛优良的营商环境，引发海内外企业持续加力。

大年初一，一个高端芯片封装项目来电确认落户青岛；一家世界著名集装箱制造企业正在根据青岛方面提供的资料，制定工厂扩建计划；美国的航电企业发来电子邮件交流投资环境；日本亚洲投资株式会社在来信进行节日问候的同时，表示近日将就中日食品合作项目确认工作方案；新加坡一家公司与青岛一家B型保税仓运营商达成共识，成立跨境电商公司；适当时候，青岛商务代表团还将赴俄罗斯与14个州的经济部门进行交流……

对于已经接洽、在谈的合作项目，青岛将通过邮件、视频、电话等方式，继续保持密切沟通、加快推进。凡是有新的对青合作意向、建议、方案，只要发来邀约、明确方向、提出要求，青岛将第一时间研究讨论，最高效率、最大诚意作出回应、落细落实。如果确实需要当面对接，青岛也已做好了充分准备，在确保安全的情况下，择定时间地点，共商合作。

疫情面前，隔离的是病毒，隔离不了携手发展的愿望，隔离不了合作共赢的期盼。同时，青岛公布四条招商热线：0086-19853220206（中文）；0086-19853220207（英文）； 0086-19853220208（日文）； 0086-19853220209（韩文）。另外，青岛的招商邮箱为invest@qd.shandong.cn。

“岛城”医生驰援“江城”

“岛城”青岛与“江城”武汉，相距1000公里左右，江海遥望，情系一心。

在万家灯火的除夕夜，青岛医护人员逆行千里，奔赴湖北疫情防控第一线。青岛大学附属医院院感科医生秦文作为国家卫生健康委院感防控专家组成员，也是青岛第一位前去援助的医生，率先抵达武汉。

同样在这天，青岛市市立医院接到通知，选派医护人员参加山东省第一批支援湖北医疗队。接到指令一个小时以内，医疗队组建完毕。每个人接到支援湖北的紧急通知时，都只有简短的两句话：“没问题，我可以。”“不用和家人商量，可以马上定。”

“大家早就做好了驰援湖北的决定，在召集令下达前，我就与科里的其他15名医护人员在集体请战书上签名并按下手印，主动申请进入抗击疫情的最前线，为祖国和人民的安康而奋斗。”青岛市中心医院呼吸与危重症医学科副主任徐德祥介绍说。

1月26日凌晨2时，青岛市市立医院第二批8名医护人员代表青岛参加山东省首批支援湖北医疗队，抵达湖北黄冈。1月30日，青岛思达心脏医院联合青岛颐生健中西医结合骨伤医院派出8名医务人员出发支援武汉，这是由中国非公立医疗机构协会组织的全国首支向疫区派出的医疗救援队……

越来越多的青岛医生、护士主动请缨，用实际行动为武汉加油，抗击疫情，众志成城。截至2月4日，青岛已先后派出四批专家和医务人员驰援湖北，已有39名医务人员赶赴湖北。

民生业务“不见面”也能“网上办”

青岛多个部门开通网上办理通道，实现疫情期间“能线上解决的就不当面办”。

青岛市医保局进一步优化医保经办服务，门诊大病、医保征缴、社保卡金一次性支付、异地就医报备报销等医保高频服务事项网上办理更加方便，同时还拓展了掌上办、电话办、邮寄办、延迟办等方式，推行医保业务“不见面”办理。

青岛市人力资源和社会保障部门倡导市民网上办事，发挥人社综合网办率超过95%的优势，让企事业单位和群众通过网办平台完成业务办理，确需到大厅现场办理的，采取预约机制。针对处理疫情防控期间的劳动关系、医护及相关工作人员的工伤权益保障维护、保障劳动者劳动人事仲裁权益、严防人社业务领域人员聚集性疫情发生、保障广大人社基层服务窗口的疫情防控和人员安全等，人力资源和社会保障部门也分别出台相关政策措施。

青岛银监局督促指导各银行保险机构及时开辟金融服务绿色通道，强化疫情防控金融支持。青岛银行仅用几个小时就完成了对思迈（青岛）防护科技有限公司1000万元贷款业务，贷款利率优惠幅度超过50%，是春节以来青岛金融机构为抗击疫情发放的第一笔贷款；中国建设银行青岛分行紧急协调海外付款服务，为进口疫情防控医疗物资保驾护航；兴业银行青岛分行累计为3家医疗用品公司审批授信额度1.8亿元。同时，各保险机构全面简化理赔流程，开通绿色理赔通道，优先响应与疫情相关的理赔报案，安排专人负责理赔服务，启动特案预赔服务，降低客户医疗费用压力。

对于百姓关心的有关疫情防控问题，青岛“12345”热线可以帮助解答。对咨询类问题，青岛组织医护专家在12345开辟专席解答。对投诉类问题，第一时间转相关部门查处或整改。对提出的建议，及时提交市疫情防控指挥部研究，目前已有多项措施正在落实。

一项项涉及民生的特殊措施相继出台，为打赢这场疫情阻击战提供更多保障。

“青岛制造”展现城市担当

在这场分秒必争的阻击战里，爱心接力每时每刻都在发生。

连日来，来自青岛的医用设备、防护物品等医用物资也源源不断发往武汉。

1月27日中午，青岛接到工信部下达的2万套护目镜调拨任务，第一时间找到符合要求的青岛百胜医疗公司。当天20时06分，满载防疫物资的飞机到达武汉，带去了紧缺的2万套护目镜，5300只一次性防护面罩。3天后，1.5万个、总计75箱医用隔离面罩又从青岛百胜医疗卫生用品有限公司发往武汉，通过顺丰空运送达。

针对新型冠状病毒毒株检测难的问题，青岛汉唐生物仅用3天就完成了能在1小时内快速测定疑似患者样本的通用型核酸检测试剂盒的研制，首批检测试剂盒样品已发到武汉；耐德生物作为国内知名的分子诊断POCT（即时检测）公司，在国内第一批推出30分钟核酸快检解决方案并试制出试剂盒，大幅提高病毒快检效率。

1月30日，山东省规模最大的医疗改装车生产企业——青岛胶州市索尔汽车有限公司医疗车装配车间内，返回公司的工人加紧投入生产，开始为武汉等地安装制作救护车生产任务。“我们本地工人收到加班通知后，立即回到岗位，还有外地工人也正在返回途中，大家都认为这是社会责任义不容辞。”据企业负责人王宁称，待工人全部到位后，公司日下线医疗车3-5台。

除医用物资外，青岛企业还依托自身行业特点和产品，为支援武汉贡献力量。1月29日下午4时30分，位于胶州的上合示范区中铁联集青岛中心站里，一列满载胶州人民爱心的专列鸣笛启运，列车上装的是近100吨新鲜有机蔬菜。这是继1月27日第一批45吨爱心蔬菜驰援武汉之后，胶州发往武汉的第二列蔬菜专列，也是胶州蔬菜捐助专列。据悉，胶州运往武汉的两批近150吨蔬菜，已经送至武汉市东西湖区各一线抗疫单位。

青岛海尔则经过与武汉火神山新型肺炎专科医院施工承建方沟通确认，为医院捐赠了其所需的自来水净化加热设备22台、开水器4套。此外，青岛海尔还先后向武汉市武昌医院、武汉市第七医院、武汉市第三医院以及湖北省孝感市武汉大学中南医院孝感分院捐赠了海尔商用净水机。目前，这些净水机已经安装到位并调试完成，保障近4000余人在医院的安全健康饮水。

越来越多来自青岛的爱心汇聚武汉，将助力打赢这场疫情防控阻击战。