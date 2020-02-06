疫情防控，科学的事情要多说

疫情汹涌，确诊和疑似的病例仍在不断增加。迄今为止，我们对这个肆虐的“新冠病毒”还知之不多：它究竟从何处来？中间宿主是什么？传播路径是怎样的？如何在潜伏期更早发现？如何找到对症治疗的方法和药物？不确定性加剧了公众对疫情的忧虑。

值得庆幸的是，在科研人员和医务工作者的努力下，我们正在抽丝剥茧地揭开病毒的神秘面纱。病毒基因测序的完成、诊疗指南的更新、病毒毒株的分离，种种进展都更接近病毒的“真面目”。

战胜疫病离不开科学的支撑。众志成城、科学防治，是打赢疫情防控阻击战的关键。在此过程中，科学的事情不仅要多做，也要多说，说得再多也不为过。

科学的事情要多说，也要早说、及时说。科学防治疫情全民关注，但与此同时，针对病毒来源和治疗方法的言论纷纭，其中不乏趁机牟利的谣言、缺乏科学支撑却又难以分辨的“理论”。造谣一张嘴、辟谣跑断腿。这些在朋友圈中披着“科学”外衣频频传播的信息，极易众口铄金、造成恐慌。在此背景下，科学的声音要及时传递，跑到谣言的前面，才能起到去伪存真的效果。要让民众相信，只要按照科学的方法应对，防控疫情绝对有信心。

科学的事情要多说，也要用老百姓听得懂的话说。疫情凶猛，一定程度上源自于人类对于未知的恐惧。我们对病毒的认知仍在不断摸索、深入，对疫情的防控举措也是从零开始、逐渐完善。民众希望听到科学的声音和权威的指导，以规划生活和工作，做好隔离和预防。因此，面对公众的科学语言要通俗易懂，更要可操作、可实践。一种药物可以抑制病毒，是不是就等于能够预防？民众关心的事情说不透、讲不清，就可能引发难以预料的后果。

科学的事情要多说，也要用科学的方法多做。病毒的溯源需要审慎和合力，药物的研发需要遴选和临床……抗击疫情分秒必争，许多结论还来不及构成可重复的支撑，很多科研工作并非一帆风顺。但只要坚持科学的程序和态度，就一定能够攻克难关，打赢这场疫情阻击战。