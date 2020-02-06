他们是防疫一线的最美逆行者

近段时间，湖北省武汉市等多地发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，牵动着全国人民的心。

此次疫情，武汉既是疫源地，也是扩散地，是疫情防控的主战场。专家多次呼吁，武汉人能不出去就不出去，外地人能不去武汉就不去武汉。为做好疫情防控，武汉也对进出人员加强了管控。而在春节这个本该阖家团圆的日子里，仍有不少人选择了离开家人、前往武汉。他们中有医护人员，有建设者，有司机，有快递小哥……奋不顾身的逆行，是这场疫情防控阻击战中最动人的画面。疫情防控阻击战必胜！正如武汉人常讲的一句话：搭把手，就过了！

“患者听说我是去武汉，纷纷对我竖起大拇指”

“交班后，我从诊室离开的，正在就诊的患者听说我是去武汉，纷纷对我竖起大拇指：‘大夫，您真勇敢！’疫魔无情，人心有情！写了这么多，1点啦，赶紧睡觉，明天，还有艰巨的任务等着我呢……”1月25日，大年初一晚8点多，北京大学第三医院急诊科主治医师王军红，在夜班收到了被批准去武汉的通知。当天夜里，她在日记里这样写道。

尽管交班后回家休息时已是凌晨，第二天一早，王军红6点就起床了。她想起同事说的“长头发工作不方便，也可能造成感染”，没时间犹豫，便一剪刀下去，将养了15年的长发剪短了。王军红想：“丑是丑了点，但切断传播途径更重要。”

简单收拾之后，1月26日，大年初二下午，王军红和同事们会同另外5家医院重症医学科、呼吸科、感染科的同行共121人，组建成国家援鄂抗疫医疗队，登上了飞往武汉的航班。

而在他们之前，解放军派出的3支援鄂医疗队共450人，已于1月24日除夕夜，分别从上海、重庆、西安三地乘坐军机出发，并且全部于当晚抵达武汉机场。他们的壮举被网友们刷屏点赞，称之为“除夕夜的最美逆行”。

紧接着，各地援鄂医疗队也纷纷出发，不仅有一批，还有第二批、第三批。

宁夏、山西、黑龙江、河南、湖南……这些医护人员来自不同的地方，却有着相同的目的地——武汉。当他们与同事、家人告别，在依依不舍的拥抱与泪水中，人们知道，这群义无反顾出发的逆行者，是勇赴一线的白衣战士，也是普通家庭里的妻子、丈夫、父母、子女。

四川一位小伙在送别妻子时，隔着大巴车窗户立下了最直白的誓言：“只要你给我平安回来，一年的家务活我包了！”陕西一位81岁的母亲按老家传统包了馄饨为儿送行，她说：“没有啥叮咛的，救人呢么，不去咋行！”山东一位9岁的儿子在机场送别母亲，被问到舍不舍得让妈妈去湖北时，他说：“舍得！这是一件很光荣的事情，是为国家做贡献。”

疫情就是集结号。特殊时期，一切为抗疫情服务，前线医护人员的工作任务很繁重。值班期间，她们尽可能做到不吃不喝不去厕所，不仅因为穿脱一次性防护服会花费较多时间，还因为防护物资紧缺，需要节省着用。每天下班脱下防护服，里面的衣服早已被汗水浸透，鼻梁骨和颧骨被口罩箍得生疼。有人由于频繁用84消毒液、洗手液、滑石粉、酒精消毒液浸泡，一双手被腐蚀得伤痕累累；有人由于长时间佩戴护目镜，脸上有了明显的勒痕，很长时间消散不去。

为避免母亲担心，王军红没有告诉母亲自己的行程。到达武汉后的第二天，母亲还是知道了。在电话里，母亲跟她说，自己女儿去武汉了她都不知道，还是邻居姥姥看了新闻告诉她的。王军红却没有太多时间劝慰母亲，到了前线，她不仅要对病人负责，也要对自己负责。在日记里，她写道：“医疗队的任务艰巨，作为一名医生，这一切都不可怕。这是我熟悉的工作，我已调整到最佳状态，走上岗位，治病救人！”

“为了早日战胜疫病，我愿意和兄弟们战斗在一线”

1月24日，除夕，上百台挖掘机抵达现场，开始土地平整。

1月25日，大年初一，项目主体施工。

1月28日，大年初四，1栋双层病房区钢结构初具规模。

1月31日，大年初七，九成集装箱的拼装均已完成，活动板房骨架安装3000平方米。

2月1日，大年初八，全面展开医疗配套设备安装。

2月2日，大年初九，正式移交给解放军医疗队管理使用。

2月4日，立春，转运首批患者的车辆抵达。

……

这是武汉火神山新型肺炎专科医院建设并投入使用时间轴上的一些重要节点。从进场施工到交付使用，这家医院的建设工期仅有10天。10天之内，建成一座建筑面积2.5万平方米，可容纳1000张床位的医院，来集中收治新型冠状病毒感染的肺炎患者，展现的是“中国速度”，凝结的是“中国力量”。而这背后，是各位逆行而来的建设者们鏖战一线、昼夜不息的努力。

29岁的翟勇是中建三局二公司一名生产经理。1月23日，腊月廿九，他一接到公司通知便从湖北黄冈老家赶来武汉，义无反顾地加入建设大军。大年三十早上8时，他已赶到施工现场，马不停蹄地参加各级部署会议，又协调人员、物资。一天之内，他接打了近200个电话，除了中午抽空吃了几口盒饭，他几乎没有休息。

“疫情面前，为了让更多的家庭平安和团圆，我们别无选择，唯有‘逆行’。”翟勇说。

和翟勇一样，选择逆行的热血建设者们成千上万。除夕当天，去往武汉的高速公路上，2公里长的工程车队逆向而行，一眼望过去，齐整整的绿色货车，全是为武汉火神山新型肺炎专科医院建设调集物资。当晚，工地的建筑工人们站在路边吃盒饭。一位员工说：“这样的年夜饭虽然简单，但我们确保除夕夜基本完成平整工作，就能为后续兄弟单位快速进场提供最大便利。”

与此同时，后备队伍的调集也在线上火热展开。在参建单位的各个线上群里，清一色的“我在武汉，随时听从安排”“我在荆州，可以随时出发”“我在安徽，即刻可以出发”等回复充满了屏幕，甚至有人并不在所需工种范围内，也回复了一句，“我也报名，去搞后勤和拍照”。

这个特殊的时刻，所有人只想着：提前1分钟交工，就能提前1分钟遏制疫情蔓延。这是真正意义上的与时间赛跑！

“报告！我是邓志勇，刚从巴基斯坦回国，现在武汉，申请加入火神山项目建设！”邓志勇是中建三局二公司的一名员工，年前他所在的巴基斯坦PKM高速公路（白沙瓦至卡拉奇高速公路）项目刚刚完工，本该回国休假至2月8日的他，听闻单位建设火神山医院的消息后，立马报名主动到项目参与援建。邓志勇说：“与家人陪伴的时间虽然不多，但为了早日战胜疫病，我愿意和兄弟们战斗在一线。”

和兄弟们战斗在一线，最高峰时，武汉火神山新型肺炎专科医院的建设工地上有7000多名工人，800多台挖掘机、推土机等设备同时作业。全国各地的网友们纷纷打开24小时直播画面，化身“云监工”，留言中不断出现这样的话语：“点赞逆行的建设者”“与你们同在”“武汉加油”……

“其他车见到我们是给武汉运送物资，都给我们让路，还有的鸣笛致意呢！”

今年，南昌机务段的高铁司机陈伟第一次开上了南昌西经武汉至郑州东的高铁。

2月1日上午10时49分，陈伟和吴正磊值乘的G488次列车准点从南昌西站驶出。这是南昌机务段高铁司机首次担当南昌至郑州区段间的值乘任务。“我们接过武汉兄弟的班，就得让他们放心，让旅客放心！”司机陈伟说。

原来，由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势日益严峻，南昌铁路局决定号召高铁司机、指导司机紧急驰援武汉，陈伟就是众多主动请战者中的一人。“我是一名指导司机，也是一名预备党员，对抗疫情，我责无旁贷。”1月29日，陈伟得知消息后第一时间提出申请。

最终，南昌铁路局挑选出20名业务精湛的司机，成立两支党员队伍，“出征”值乘六对南昌西经武汉至郑州东的动车组交路。确定消息后，陈伟给妻子发了条微信：“明天我将会去值乘疫情较为严重的武汉方向交路，你要照顾好父母和两个儿子。”妻子嘱咐他：“家里有我，你安心工作。一定注意防护，等你凯旋归来，战胜疫病！共渡难关！”

南昌西直通郑州东的值乘交路较之前的南昌西至武汉的交路，驾驶里程增加500多公里，驾驶时间增加约2小时，单趟最长时间约6小时。为了熟悉线路情况，陈伟和同事们提前2天、多次对这段线路进行拉通试验、跟车看道。

2月1日14时31分，G488次列车顺利抵达郑州东站，陈伟也站好了驰援武汉的第一班岗。“众志成城，我相信阴霾终将过去，迎接我们的必将是春暖花开！”他在自己的司机手账上写下了当天的“防疫支援日记”。

铁路从业者在驰援武汉，公路运输者也没有缺席。

接到记者的采访电话时，重庆公路运输集团西永分公司副经理黎河均还住在公司的隔离宿舍。原来，1月23日武汉“封城”后，为保障武汉市生活物资稳定供应，重庆市商务委、重庆交运集团紧急增援。黎河均和同事们第一时间响应，千里驰援。

大年三十20时30分接到通知，21时30分召集好集装箱卡车和司机，第一时间确认并通知驾驶员不要喝酒，23时30分所有人到达重庆最大的双福农产品批发市场集合，连夜装货，大年初一早上10时许，由重庆交运集团公路运输公司领队的14台重型卡车满载着366吨农产品援助物资，向着武汉出发了。

黎河均曾参加2008年汶川大地震救援工作，是这次运输车队的领队，任务紧急，他来不及多想，年夜饭也没吃就从家里出发了。在短暂的时间里，黎河均制定了详细的运输方案和返渝隔离方案，还给队伍购买了口罩和备用药物，准备了压缩饼干、水等食品，联系广告公司制作了横幅。

从重庆到武汉走公路，大概是1000公里的距离。当这批车头上写有“武汉加油！”大字的重庆车队顺利到达武汉市江夏区的物流中心，已是大年初二早上。黎河均说，途经湖北野三关时遇到大雪，车队就减慢了车速，安全为主，要确保蔬菜平安运抵武汉。等车队再返回重庆，已是大年初三中午。

没和家人们一起团圆，车队成员们又进入了14天的隔离时间。但说起这件事，黎河均掩不住兴奋：“后来看新闻，李克强总理视察武汉，在超市里，有我们运过去的蔬菜，写着‘重庆爱心蔬菜特卖区’，无论什么菜，统一2元1斤。武汉人民能吃上新鲜蔬菜，武汉菜价正常，就不枉我们跑这一趟！”

对于黎河均而言，能为湖北做点事情，这个年过得很值。他告诉记者：“在国道上，其他车见到我们是给武汉运送物资，都给我们让路，还有的鸣笛致意呢！”（记者 叶 子）