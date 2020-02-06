港澳台同胞驰援重庆战“疫”

重庆市港澳顾问、英冠控股集团董事长俞则忠向重庆市捐赠的一批防控疫情急需医用消毒物资2月3日到达重庆。连日来，港澳人士积极提供援助，助力重庆战“疫”。

俞则忠是为重庆抗击疫情提供援助的众多港澳人士之一。他捐赠的这批医用消毒物资为免洗手消毒液、消毒片、消毒液，共计价值11万余元。

在了解到重庆缺消毒防护物资后，俞则忠立即发动自己在境内外的一切资源，募集到一车医用消毒物资。俞则忠说，除了当天运抵重庆的医用消毒物资外，他和朋友还在继续组织募集，也呼吁更多人参与进来，共同为重庆新型冠状病毒感染的肺炎防控工作献一份爱心、尽一份力量。

重庆市港澳顾问、瑞丰德永集团创始人麦世颂于2月1日向重庆新型冠状病毒感染的肺炎防控工作捐款港币50万元。麦世颂说，港澳各界心系同胞、心系祖国，对于新型冠状病毒感染的肺炎疫情都非常关心。作为重庆市港澳顾问，他特别关注重庆的疫情防控工作，希望重庆能早日战胜疫情，回归正常生活秩序。这一笔捐款是他的个人捐赠，他还在组织更多人参与到重庆抗击疫情的捐赠活动中。

与此同时，香港泰和企业发展有限公司在越南采购190万个口罩，捐赠给重庆抗击疫情；香港重庆总会正在尽力寻找海内外订货渠道，订购防护用品捐赠给重庆。

连日来，在渝台商台胞也慷慨解囊，助力重庆抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。康师傅控股向重庆十余家医院捐赠方便面9000余桶、饮品1.3万余瓶；鼎固控股·日月光中心减免合作商户租金、物业费50%；台属企业重庆涪陵郭昌毕骨伤科医院发动职工在春节期间加班将该院老病房整理消毒，移交涪陵区中心医院作为隔离观察病房。众多台商也纷纷捐款，助力重庆抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

重庆市政府港澳办相关负责人表示，重庆新型冠状病毒感染的肺炎防控工作得到了众多港澳人士的关心与慰问，感谢港澳各界人士对重庆的关心与支持。这批承载着港澳人士爱心的医用消毒物资到达重庆后，该办将依法会同相关部门将其送往重庆新型冠状病毒感染的肺炎防控工作第一线。