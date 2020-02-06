守住站车关口  严惩非法牟利

1月30日下午，家住黑龙江省哈尔滨市的李女士和朋友驱车，为哈尔滨铁路公安处哈尔滨车站派出所、哈尔滨西车站派出所送去900个医用口罩。哈尔滨西站派出所教导员冯晓严等民警向李女士一行敬礼：“有了人民群众的支持，我们一定能守住车站这个关口。”

这个春节，全国各地民警坚守在疫情防控的最前沿。统计数据显示，1月23日至2月2日春节假期，各地公安交管部门把疫情防控工作作为当前最紧迫的任务，日均投入警力16万余人次、警车6万余辆次，全国铁路2256个办理客运的车站全部启动旅客进出站体温检测，7万名铁警驻守铁路站车一线。

长江航运公安局宜昌分局治安管理支队支队长尹祖川自疫情防控启动以来，一直承担着疫情防控工作领导小组办公室的具体工作。春节期间，他始终坚守在疫情防控工作的一线，把每一项工作都落到了实处、做到了细处，确保了宜昌分局及辖区水域疫情防控形势稳定。可没想到的是，2020年1月29日，就在春节值班和防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作岗位上，尹祖川突发疾病，经抢救无效离世。

“各地公安机关要践行初心使命、勇于担当尽责，全力投入疫情防控阻击战，坚决维护人民群众生命安全和身体健康。”公安部有关负责人表示。

为打赢疫情防控阻击战创造安全稳定的社会环境是公安机关的重要职责。口罩是抗击疫情的重要防护装备，平常不起眼的口罩如今成了“抢手货”，更成为不法分子非法牟利的手段。

在浙江省，义乌警方接到网民举报称，当地有假冒口罩流入市场。义乌公安部门立即联合市场监管部门前往举报地点检查，现场查获假冒口罩70箱，共计10万余只；无标识口罩11箱，共计5万余只。在江苏，苏州公安机关根据市场监管部门移交线索，会同昆山市公安局侦破一起销售假冒伪劣口罩案，抓获犯罪嫌疑人2名，现场查获伪劣口罩1500余只、呼吸器500余个、耳塞2万余只。

在疫情防控的关键阶段，对于各类非法贩卖、运输野生动物等违法犯罪行为，各地公安机关重拳出击。在湖北省，1月28日，崇阳县公安局会同林业局野生动物保护站突击巡查港口乡一地下非法野生动物经销点，现场依法收缴麂活体1只、死体1只、皮9张，鼬獾活体1只，黄鼠狼皮1张。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 19 版）