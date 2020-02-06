抓住疫情防控“窗口期”

人民网布鲁塞尔2月5日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织4日在瑞士日内瓦举行新型冠状病毒技术报告会。世卫组织总干事谭德塞在发言中再次强调，不要采取限制人员往来和贸易等不符合《国际卫生条例》的限制措施，敦促相关国家抓住疫情防控“窗口期”，与世卫组织共享新型冠状病毒感染病例相关信息，团结战胜疫情。

谭德塞通报了新型冠状病毒感染肺炎的最新统计数字，认为当前感染病例中99%发生在中国。国际社会没有必要恐慌，应该抓住疫情防控“窗口期”，团结应对。为此，谭德塞向成员提出3点关键请求：详细分享信息、不要限制人员往来和贸易、政府和私人机构合作应对。

谭德塞说，当前有22个国家向世卫组织报告了限制措施，这些国家应缩短限制措施期限，并且限制措施必须与公共卫生所面临的风险相匹配，同时在疫情出现变化时及时调整。谭德塞再次呼吁各国不要采取不符合《国际卫生条例》的限制措施，“这些限制措施可能造成恐慌增加和污名化的影响，对公共卫生几乎没有好处”。

谭德塞说，目前中国之外的确诊病例中，世卫组织仅收到其中38%的完整病例报告，其中有些高收入国家在与世卫组织分享数据方面的表现远远落后于其他国家。“我想，这不是他们能力欠缺”。谭德塞表示，如果缺乏详细数据支持，世卫组织将很难评估疫情变化及其可能产生的影响，难以确保提供最合理的建议。他呼吁所有世卫组织成员履行义务，及时分享涉及流行病学、临床表现、社区调查和研究等与感染病例相关的详细信息。

在讲话中，谭德塞连说3次“团结”，强调国际社会团结应对疫情的重要性。据介绍，世卫组织近期向24个国家提供了口罩、医用手套、人工呼吸机和防护服，向全球70家实验室提供了25万份新型冠状病毒试剂。世卫组织近期还向全球旅游、食品、农业、医卫等行业的工作人员提供了有针对性且可靠的疫情信息。

世卫组织官员同与会代表和专家分享了新型冠状病毒和疫情最新研究进展，表示对新型冠状病毒感染病例应该早发现、早隔离、早治疗，追踪并隔离与感染者密切接触人员，减少感染人数。世卫组织将在下周召开会议，讨论有关疫情暴发、病毒传染源、疫苗开发和治疗等相关研究的优先方向。世卫组织还表示，加强公共沟通能力建设，打击谣言和不实信息传播，确保人们接收到准确、可靠的信息，更好保护民众健康。

会上，非洲一些国家代表提出公共卫生资源和检测能力不足的问题，世卫组织表示，已经对非洲国家的疾控人员提供了培训，现在情况有了很大改观，未来世卫组织将继续同世界银行等国际捐赠方合作，加大不发达国家应对疫情能力建设。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 17 版）