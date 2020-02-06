网上购菜成“新风口” 沈阳各大平台订单量大增

一场新型肺炎疫情改变了许多人的生活方式。受疫情影响，网上购菜作为一种新的网上购物形式，似乎受到越来越多人追捧。“目前，每天的配送量最起码是以往的两倍。”5日，某电商平台配送员王海告诉记者。

李超是一位刚毕业的大学生，疫情期间，用“宅男”来描述他再适宜不过。李超说，平时就很少逛街，东西大都是经过网络采购。与以往不同的是，经常订餐的店暂时不送了，现在每天都会在线上买菜。

已是两个孩子母亲的徐琪向记者介绍，疫情期间，她经常在线上买米粉、鸡蛋、胡萝卜、山药、紫薯等食材为孩子做辅食。徐琪说，一般早上下单中午就能到货了，而且非常新鲜。

值得注意的是在特殊时期，除了年轻人是线上购物的主力军，很多“60后”突击学习线上买菜，令人刮目相看。

家住沈阳市沈河区文萃院小区的苏阿姨就是其中一员，苏阿姨称，以往买菜多是去“早市”，不仅比超市便宜还新鲜，早上晨练过后正好带回家。如今不能出门了，早市也没有了，只能选择网上购菜。“开始操作不好，现在习惯了真是方便得很。”

“线上购物让我们不出门便实现生活物资充足，价格虽然比平时略高，但还是可以接受。”年过六旬的谢先生表示，此时政府能保证物资供应已是非常不易，最难的阶段即将过去。

记者在沈阳某超市了解到，超市仓库内的货品库存中，有72%是民生用品，包括水、米面油、挂面、速食面、消毒产品等。该超市相关负责人介绍，目前货物充足，物流全配保障有力，日均出货量可达620万元。

据悉，面对突发疫情，辽宁省商务厅启动监测日报制度，每天监测超市、连锁便利店的销售和库存、生活必需品价格及大型批发市场交易量等情况，及时掌握市场动态，并全力组织市场做好生活必需品对接和调配，保障市场供应。(王景巍 李晛)