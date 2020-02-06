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胡春华强调 切实抓好农村疫情防控和农业生产工作

2020年02月06日08:34 来源：人民网－人民日报

新华社北京2月5日电  全国农业农村系统应对新型冠状病毒感染肺炎疫情视频调度会5日在京召开。国务院副总理、中央农村工作领导小组组长胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制的部署，全力推动防控措施在农村落实，扎实做好“菜篮子”等农产品供应保障，抓紧抓好农业生产。

胡春华指出，农村地区是疫情防控薄弱环节。要充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，逐村逐户落实防控措施，加强返乡人员健康管理，帮扶困难人员，保障防疫物资供应。要加强蔬菜、肉蛋奶、粮食等生活必需品的生产供应，落实“菜篮子”市长负责制，搞好供需对接，畅通供应渠道，坚决防止脱销断档。要稳妥有序推进农民工返岗复工，积极支持就近创业就业，保持农村社会和谐稳定。

胡春华强调，农时不等人，在加强疫情防控的同时，要按照中央一号文件要求切实抓好农业生产，夯实实现经济社会发展目标任务的农业基础。要稳定粮食生产，做好春耕备耕，强化田间管理，努力夺取全年粮食丰收。要加快恢复生猪生产，确保完成既定目标，抓紧解决禽苗、仔猪、饲料等运输不畅问题，促进养殖业健康发展。要加强动物疫病防控，果断处置新发疫情，坚决防止扩散。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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