“我们将与中国朋友并肩作战”

“患难见真情。”新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，很多国家向中国及时提供医用物资等援助，还有一些国家政府也表达了向中方捐助物资的意愿。此外，不少国家社会各界友好人士也纷纷主动通过各种方式对中国抗击疫情提供支持。

中国外交部发言人华春莹表示，截至2月5日中午，韩国、日本、泰国、马来西亚、印尼、哈萨克斯坦、巴基斯坦、德国、英国、法国、意大利、匈牙利、白俄罗斯、土耳其、伊朗、阿联酋、阿尔及利亚、埃及、澳大利亚、新西兰、特立尼达和多巴哥等21个国家政府和联合国儿童基金会向中方捐助了疫情防控物资。

2月5日，首架载有人道主义救援物资的俄罗斯军机抵达武汉。同机抵达的还有5名俄罗斯防疫专家，他们将同中国专家合作研制疫苗，帮助中国抗击疫情。

韩国政府捐赠的紧急援助物品也于2月5日运抵重庆，包括口罩、医用手套、防护镜、防护服、洗手液等。韩国外交部表示，决定向中国紧急提供价值达500万美元的防疫物资，目前50万美元的物资已落实到位。据韩联社报道，韩国光州市政府表示，将向武汉、广州等8个中国姐妹城市提供5万只医用口罩。作为威海的友好城市，韩国天安市捐赠1万只防护口罩。江原道政府向中国共捐赠口罩30万只。

2月3日，柬埔寨暹粒省捐赠的1190包（59500只）口罩通过山东航空运抵重庆，这是暹粒省为姐妹城市重庆提供的支援和帮助。

日本政府向医药品制造企业大量采购口罩、防护服、防护眼罩、速干洗手液、橡胶手套等医疗物品，日本企业与民间也组织了捐赠。许多来自日本的捐赠物资上写着支持和鼓励中国人民的话语。此前，日本政府正式将新型冠状病毒感染的肺炎列为“指定感染症”，这意味着，不论国籍，感染者的医疗费用都将由日本政府承担。

作为武汉的友好城市，日本大分市将防灾仓库中储备的3万只口罩捐给武汉，并在纸箱上用中文写着“武汉加油！”。广岛县向缔结友好关系的四川省赠送了8万只口罩。广岛县相关负责人表示：“2018年日本西部暴雨灾害时，四川省送来了捐款。防控疫情的关键时期，我们想尽快满足他们的需求。”日本水户市也向友好交流城市重庆市捐赠了5万只医用口罩，这是重庆收到的首批来自国际友城的捐赠物资。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟愿尽己所能、动用一切可能的资源向中方提供帮助，将协调有关成员国为中方采购医疗物资提供便利。作为初步紧急响应措施，欧盟协调成员国调集的12吨防护物资正运往中国。

白俄罗斯军用飞机装载的20吨物资已运抵北京。白俄罗斯大使馆官方网站消息表示，这些帮助仅仅是第一步。白俄罗斯外交部正在制定下一步措施，确定还可以提供哪些帮助。必要时将派白卫生部官员和医疗专家到中国提供咨询。

土耳其也派遣军用飞机，向中国运送包括1000套防化服、9万多只过滤口罩、1000套一次性防护服等医用物资。

伊朗驻华大使馆在官方微博上宣布，红新月会捐赠的100万只口罩已运抵北京。伊朗驻华大使馆表示：“我们对中国政府和人民在疫情中遭受的损失感同身受，也对他们抗击疫情的坚定决心和意志深感敬佩。中国一定能战胜疫情，而我们将与中国朋友并肩作战。”

巴基斯坦从全国各地的公立医院调集了30万只医用口罩、800套医用防护服和6800副手套运到中国。

哈萨克斯坦分别向中国武汉和北京市提供13.6吨抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情急需的医疗物资。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 03 版）