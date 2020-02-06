在这“你中有我、我中有你”的全球化时代，共同努力有效遏制疫情扩散，才能护佑各国共同的福祉，才能带来人类共同的安宁

面对公共卫生危机，各国应当团结合作，共克时艰。新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，国际社会日益认识到团结合作的重要性。2月4日，联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会团结一致，对中国及其他可能受到疫情影响的国家表达强烈支持；世界卫生组织总干事谭德塞当天呼吁所有成员准确分享疫情相关信息，并连说3次“团结”，认为团结合作才能快速消除疫情。

团结合作，首先要准确理解世界卫生组织宣布将疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”的含义。近年来，世卫组织曾多次宣布有关疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这种认定旨在动员更多国际资源应对疫情。同时，世卫组织通过发布临时建议，协调各国行动，避免有的国家采取不必要的过激措施。世卫组织认为，一些国家采取的贸易或旅行限制措施可能会增加恐惧感，对公共卫生几乎没有好处，将对有关国家采取限制措施的理由寻求澄清。国际社会应尊重世卫组织专业权威建议，致力于合作抗击疫情。

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，中国政府一直本着对人民健康高度负责的态度，采取了最全面、最严格的防控举措，很多举措远超出《国际卫生条例》要求，被世界卫生组织称赞为“设立了应对疫情暴发的新标杆”。根据媒体报道，2009年始于美国的甲型H1N1流感造成163.23万人被感染，28.45万人死亡，死亡率高达17.4%。此次在中方的不懈努力下，目前中国境内新型冠状病毒感染的肺炎患者死亡率约2.1%，远低于以往其他疫情。2月1日起，治愈人数开始超过病死人数。根据世卫组织2月3日发布的疫情报告，全球除中国外共有153例确诊病例，不到中国境内病例的1%，并不构成“大流行”。中国所展示的，正是团结合作的力量。国际社会公认，正是由于中方的努力，才有效防止了疫情向其他国家蔓延。

病毒感染没有国界，疫情是人类面临的共同挑战。正因为此，每当发生“国际关注的突发公共卫生事件”时，总能看到国际社会团结合作抗击疫情的感人场景。2014年非洲发生埃博拉疫情，国际社会紧急驰援，中国第一个派遣包机运送紧急救援物资，第一个派出医疗队赴当地抗击疫情，获得一致称赞。新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后，许多国家和国际组织都以不同方式表达对中国抗击疫情的支持和帮助。国际友人道出“中国的困难就是我们的困难”的心声，无论是阿联酋迪拜塔等建筑点亮“中国红”，还是人口只有130万的赤道几内亚向中国政府捐款200万美元，以及各国民众、企业积极捐赠、运送医疗防疫物资，都是人类命运休戚与共的生动体现。

团结是铁，团结是钢，团结就是力量。“受病毒影响的中国人民和世界各地的所有人，要知道世界和你们在一起。”世卫组织正在致力于推动国际社会团结合作，同舟共济。在这“你中有我、我中有你”的全球化时代，共同努力有效遏制疫情扩散，才能护佑各国共同的福祉，才能带来人类共同的安宁。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 03 版）