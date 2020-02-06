一起守望一座城（来自疫情防控一线的报道）

武汉的西北方，与河南省交界，这里是湖北省随州市。截至2月4日24时，这座仅有220多万人口的城市，确诊706例，一天之内新增65例。疫情形势严峻，基层防控工作丝毫不能松懈。

基层防控如何把病毒传播掐断在源头，实现“早发现、早报告、早隔离、早治疗”？2月5日下午，记者一行驱车来到随州实地探访。

在位于市区的文峰都市花园小区，门口几位“红袖章”正把守。下车攀谈，他们推荐了一位穿红马甲的女士接受采访。

她叫孙燕，是一名网格管理员：负责联系的1313户中，目前确诊两例，分别在两个小区。从大年三十那天起，就进入了“战斗”状态。

疫情来袭，孙燕就开始建立台账。向自己联系的每一户了解从哪里来、经过哪里，并一一记录。上门量体温，疫情知识宣传，劝导居民少出门，各种工作，忙碌不停……她天不亮就出门，夜深才拖着疲惫的身躯回家。

“小孙你好，我今天体温36.5度……”孙燕手机微信上收到居民发来的一条体温监测信息。对话记录里，孙燕回复最多的是：“收到，少出门，坚持就是胜利！”

“有的居民不愿意让你登门，就主动上报体温情况。”她说，从5日开始，市里决定对全市居民体温进行拉网式排查，任务更艰巨。

在随州，孙燕“不是一个人”。共有5000多名网格管理员奋战一线，对全市人员进行精准排查，科学防控，严格落实“四早”要求。

网格管理员劝导居民少出门，自己却得走在大街小巷，走访千家万户。孙燕说，这段时间吃的最多的就是方便面。走到哪，到了用餐时间，热水一泡，端着就能吃。

得益于“红马甲”的默默付出，随州激活了疫情防控的神经末梢。在他们的微信群里，记者看到，几位管理员蹲在路边一起吃泡面的照片，引发共鸣。大家纷纷留言，相互鼓励打气，“加油，我们在一起！”“加油，春天就要来了！”

有没有担心感染病毒？“当然会担心。”孙燕说，很多管理员都是女性，接到指令后，大家不约而同做出了选择：把小孩送到爸妈或亲戚家。因为天天在外奔波，回到家中，孩子人小不懂，总会要抱要亲，太危险了。

她还告诉记者：东城办事处有位网络管理员叫汪盼盼，担心影响家里的孩子，就把家里的床搬到了办公室，吃住都在办公室。记者联系上汪盼盼电话一问，果然，因为经常加班到深夜，交通管制没有交通工具，从大年初七开始她就睡在办公室了。

“这个春节感觉挺对不起家人。特别是自己爸妈家就在附近，也不能去拜年，只能在电话或视频里送去祝福。”孙燕一脸愧疚。

“不单是我们，身边还有社区干部、民警等，大家都很辛苦。我们这么做，都是希望能早点战胜疫情。”说着，孙燕眼里亮了起来。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 02 版）