首批“方舱医院”正式启用（来自疫情防控一线的报道）

人民网武汉2月5日电 （记者程远州、吴君、鲜敢）5日晚，位于武汉会展中心、洪山体育馆、武汉客厅的3家“方舱医院”，陆续开始接收新型冠状病毒感染的肺炎患者入住“方舱医院”，标志着用于接收轻症患者的首批“方舱医院”正式启用。3日始建的3家“方舱医院”可供床位4400张，在逐步投入使用后，将紧急抽调20个省份2000名医护人员陆续抵达武汉。

目前，武汉“方舱医院”有11家，分别为洪山体育馆、武汉客厅、武汉国际会展中心、光谷科技会展中心、武汉国际博览中心、塔子湖体育中心、武汉体育馆、武汉市石牌岭高级职业中学、大花山户外运动中心、黄陂一中体育馆和武汉体育中心，接诊床位将达万余张。

据悉，“方舱医院”一般由医疗功能单元、病房单元、技术保障单元等部分构成，具有紧急救治、外科处置、临床检验等多方面功能。中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰表示，相比隔离密闭的小病房空间，除收治患者量大以外，“方舱医院”的病房是开放式的，看护效率可以大大提高，医生和护士可以照顾更多的患者；而因为收治的都是确诊患者，病原相同，交叉感染不会成为突出问题。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 02 版）