早日康复，加油！（来自疫情防控一线的报道）

“救护车已经进来了！”“一病区做好接收病人准备！”

位于知音湖畔的武汉火神山新型肺炎专科医院感染七科病房外，身着防护服的医护人员做好了一切收治准备。

2月4日9时许，10辆120救护车，载着来自武昌医院、汉口医院和武汉市中心医院的首批肺炎确诊患者，陆续驶入。

在病房外的转诊交接区域，救护车刚刚停稳，护师陈红第一个走上前去，她和同事们熟练地接过担架，将患者轻轻放上担架车。

同时，现场的其他医护人员，立即扫描转诊患者身份凭条上的二维码，患者前期就诊信息随即进入电脑，立即生成电子病历，并迅速显示出患者的床位、管床医生和护士的名字。

病房环形通道上，转入患者在医护人员护送下，相继入住到早已分配好的病房。感染七科一病区主任马壮和同事们对首批入住患者的病例资料了然于心。前一天，他们进行了有针对性的人员调配，并拟定了初步救治方案；4日一早，他又带领收治首批患者的医护人员进行了实地模拟演练，确保患者精准进入预定病房。

“我是您的主治大夫，叫我谢大夫就可以了。我们一起努力，争取早日康复！加油！”有着27年临床经验的变态反应专家谢华，把患者扶上病床后的开场白，让患者放松了一些。

在另一个病房里，平车推进来一位病情较重的女患者，护士孟颖和王晶麻利地将患者挪到病床之后，首先为患者换上蓝白相间的病号服，随后测量生命体征，发现患者喘息症状较重，立即为她进行鼻导管吸氧和心电监护……

换班“脱衣”，最快也要用半个多小时。马壮出来时，脸色有些发白，为了完成“首接”任务，他已经三天三夜没怎么睡觉了。“疫情就是命令，我还能坚持，一定要打赢这场疫情防控阻击战！”

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 02 版）