做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放，责任重于泰山。

2月3日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议研究下一步疫情防控工作，强调各级党委和政府要“尽快找差距、补短板，切实做好各项防控工作”，会议指出“各地区要压实地方党委和政府责任，强化社区防控网格化管理，采取更加周密精准、更加管用有效的措施，防止疫情蔓延”。各级党委和政府要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来，牢牢压实属地责任，把落实工作抓实抓细，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。

这次疫情发生以来，在党中央集中统一领导下，在各方面共同努力下，防控工作正有力开展。这些天，从公开透明发布各类信息，到严密排查隔离传播隐患，从全力保障防控物资供应，到帮助企业稳定生产经营，各级党委和政府不断完善和落实防控措施，推动防控力量下沉，全力遏制疫情扩散蔓延，努力维护社会正常运转。同时也要看到，随着诊断方式的优化、监测范围的扩大，报告病例数持续增加，加上春运人员的大范围流动、企业复工复产，防控形势出现新变化。对此，我们决不能有丝毫松懈麻痹，决不能抱任何侥幸心理。只有切实做到守土有责不动摇、守土担责不含糊、守土尽责不懈怠，以更坚决的态度、更有力的举措，推动各项防控措施落地落实，才能筑牢防疫抗疫的铜墙铁壁。

习近平总书记强调：“现在，最关键的问题就是把落实工作抓实抓细。”同时间赛跑、与病魔较量，关键在于落实，成败系于落实。只有抓落实，才能破除形式主义、官僚主义，推动党中央决策部署落地见效；只有抓落实，才能发现不足、吸取教训、改进工作，坚决打赢疫情防控阻击战。各级党委和政府要按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，尽快找差距、补短板，落实政府责任、强化属地管理，依法落实疫情监测、隔离救治、检验检疫等各项防控措施；要坚决防止浮在表面、空喊口号、推诿扯皮，从实处着手、在细处用功，研究具体办法，明确具体责任，一级带一级去干，一环扣一环去抓，切实把各项防控工作逐一落到实处。

重点地区疫情防控工作事关全局。只有集中力量把重点地区的疫情控制住了，才能从根本上扭转全国疫情蔓延局面。湖北省特别是武汉市仍然是全国疫情防控的重中之重，要把疫情防控工作作为当前头等大事，进一步完善和强化防控措施，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗，加强疫情监测，集中救治患者，对所有密切接触人员采取居家医学观察，完善和强化防止疫情向外扩散的措施。要重点抓好防治力量统筹，坚决把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线，优先满足一线医护人员和救治病人需要。全国各地都要树立阵地意识，把属地责任进一步压实，把人员流入地和流出地的防控责任进一步落实，把联防联控措施全面落实，不在任何一个地方留死角、不让任何一个环节出纰漏，全力构筑群防群治的严密防线。

疫情防控既是一场遭遇战，也是一场攻坚战。担当起该担当的责任，以实之又实的工作作风、细之又细的工作举措，切实做好各项防控工作，我们一定能赢得与时间的赛跑、赢得与病魔的较量！

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 02 版）