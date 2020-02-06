北京医疗队 累计收治病人过百

截至2月5日上午8时,连日奋战在武汉疫区的北京医疗队已累计收治患者108例，其中包括重症病例75例、危重病例27例。

至此，北京医疗队已经陆续协助武汉协和医院西院区筹备开放4个病区，并负责其中3个病区的接诊工作，其中2个病区为确诊患者收治病区，1个病区收治疑似患者。

2月5日下午，北京青年报记者在武汉协和医院西院住院楼8层看到，作为北京医疗队最新开设的病区，这里与此前两个病区布局基本一致，同样设立了清洁区、污染区和缓冲区。该病区所继承的，不止是与此前相同的布局，同样在“软件”上，也保持着一贯的严谨。在改造完成当日，北京医疗队院感组的医护人员便来到这里，对武汉本地医务人员的防护技能进行了培训，并进一步对接了接诊流程。

2月5日下午，北青报记者看到，几名即将进入污染区的医护人员，正在按照墙上所贴的步骤穿戴防护用具，并且严格遵守着两人一组、互相帮助监督的原则。一名医护人员为了防止护目镜有空隙，在鼻梁处垫上了一块纱布，另一名医护人员不断为她调试着位置，并用胶布进行了固定。

此外，北京市支援湖北医疗队第二批应急个人防护物资也已送达武汉。包括防护面屏560个、中筒靴150个、医用护目镜560个、防水长鞋套1500副、按压式手消1000瓶、刷手服700套、消毒片100盒。这批物资的抵达，也使得北京医疗队有更好的条件接诊病人。

疫区日记

2月5日 一次善意的“疏远”

自从进入隔离病房一线后，北京医疗队的成员们开始刻意和周围保持距离，他们不再让驻地服务员打扫房间，各种用品也是在楼梯口自取。甚至对我们这些记者，也开始了善意的“疏远”。

前一天晚上，我约了宣武医院的护士陈洪云在驻地一层采访，陈洪云很实在，跟我说：“这是第一次接受采访，比进病房还紧张。”陈洪云其实是个很棒的采访对象，说的话都很真诚，她跟我们聊起来17年前进非典病房时，觉得肯定不会有事，因为自己连恋爱都没谈过呢。还有这次来武汉，第一次看见当警察的丈夫掉了眼泪，她好像找回了初恋的感觉。

采访结束的时候，同事高曌要给陈洪云拍张照片，需要她脱掉外套。我主动要帮陈洪云拿着衣服，被她拒绝了，“别碰了，我进过病房了，对你们不好。”

上楼的时候，陈洪云又提出来自己再等一趟电梯，说的还是那句：“我进过病房了。”

我们不想搞得这么生分，执意让陈洪云也进了电梯。在里面，她还是和我们保持着距离，直到我们走出电梯，她才按下了自己的楼层。文/本报记者 郭慧敏

摄影/本报记者 高曌 统筹/石爱华