做倾情奉献的无名英雄

在2020年新年贺词中，习近平同志这样称赞奋斗者：“许许多多无怨无悔、倾情奉献的无名英雄，他们以普通人的平凡书写了不平凡的人生。”

我们的生活中有无数这样的无名英雄：几乎每天清晨，浙江省安吉县报福镇景溪村的陈建荣都会挨家挨户上门收垃圾，将分好类的垃圾倒入保洁车。在他和其他人的不懈努力下，全村388户人家基本实现垃圾分类。汉旺车站是德天支线尽头的一个小站，在岗位上度过30个除夕的原站长刘顺礼这样看待自己的工作：“虽是尽头小站，但尽责不能有尽头，尤其是节日期间，一点也不能马虎。”当前，面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，广大医护人员冲锋在前，义无反顾奔赴最危险的地方，留下“最美逆行者”的身影。

正是无数这样的普通人，在平凡岗位上用汗水浇灌收获、以实干笃定前行、以勇毅担当尽责，才换来新中国经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，让中国这个最大发展中国家以崭新姿态巍然屹立于世界东方。

以平凡工作书写不平凡人生的英雄们，从不放慢奋进的脚步。他们饱经风雨而初心不改、使命不移，一心想着还能为党和人民做些什么。穿一身洗得发白的旧军装，走下硝烟弥漫的战场，跨入热火朝天的工厂，奔赴地广人稀的边疆，这是张富清那一代革命军人的人生轨迹。步入新岗位的他们，收起出生入死得来的勋章，深藏战争年代叱咤风云的往事，怀着共产党员为民服务的初心，保持艰苦奋斗的本色，从栽一棵树、拧一个螺丝帽的普通事做起，在平凡的岗位上数十年如一日，默默见证着新中国日益发展壮大。

在平凡工作中创造不平凡成就的奋斗者，从不甘于平庸，总能找到社会需要和自身价值的契合点，在普通岗位上成为闪亮的金子。扶贫干部黄文秀，研究生毕业后放弃大城市的工作机会，毅然回到家乡，投身脱贫攻坚第一线，牺牲时年仅30岁，将生命永远定格在扶贫路上。她曾说，“百色是脱贫的主战场，我有什么理由不来？这是我的使命。”党的十八大以来，我国连续7年每年减贫规模都在1000万人以上。这份沉甸甸的成绩单背后，是280多万驻村干部、第一书记爬山路、迎雨雪、斗风沙，与困难群众同甘共苦、顽强拼搏。

当前，在新型冠状病毒感染的肺炎疫情这场防控阻击战中，包括医护人员在内的各行各业工作者挺身而出、义无反顾，冲锋在疫情防控第一线，筑起了抗击疫情的钢铁长城，谱写着感天动地的生命赞歌。患者救治、科研攻关、物资保障、交通管理、信息发布……疫情防控的每一条战线，都有人在敬业值守、默默奉献。他们身上传承着伟大的民族精神，是平凡而伟大的无名英雄。

在平凡岗位上书写不平凡故事的普通人，也许因朴实无华而显得平凡，因默默无闻而显得普通，但他们因奉献而伟岸、因坚守而崇高。他们用奉献和坚守诠释了一个道理：只要有坚定的理想信念、不懈的奋斗精神，脚踏实地把每件平凡的事做好，一切平凡的人都可以获得不平凡的人生，一切平凡的工作都可以创造不平凡的成就。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 09 版）