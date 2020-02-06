核心阅读

■防控疫情要做到同心同向，关键是把广大干部群众的思想统一到习近平同志的重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来。

■越是在严峻挑战下、特殊环境中，越是要充分发挥我们的组织优势，更加坚定地依托组织积聚力量、运用力量，组织动员各级党组织和广大党员干部积极投身疫情防控阻击战。

■防控疫情最深厚的根基存在于人民群众之中。打赢疫情防控阻击战的强大力量，最根本的是来自人民的力量。

近期，面对来势汹汹的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，以习近平同志为核心的党中央领导全党全军全国各族人民坚决打响疫情防控阻击战。为打赢疫情防控阻击战，习近平同志作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署、提出明确要求。在当前复杂严峻的形势下，我们要坚决贯彻落实习近平同志重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，紧紧依靠人民群众，凝聚众志成城抗疫情的强大力量。

统一思想，画出最大同心圆

人心齐，泰山移。打赢疫情防控阻击战的强大力量，首先来自党中央坚强领导下亿万人民同心协力。当前，防控疫情要做到同心同向，关键是把广大干部群众的思想统一到习近平同志重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来。

这次疫情发生以来，习近平同志始终高度重视，多次召开会议，多次听取汇报，作出重要指示。习近平同志对做好疫情防控工作作出重要指示，强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头；1月25日主持召开中共中央政治局常务委员会会议，对疫情防控特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员；1月27日作出重要指示，要求各级党组织和广大党员干部团结带领广大人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署，紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战；1月28日在会见世界卫生组织总干事谭德塞时指出，疫情是魔鬼，我们不能让魔鬼藏匿；对军队做好疫情防控工作作出重要指示，强调牢记宗旨，勇挑重担，为打赢疫情防控阻击战作出贡献；2月3日主持召开中共中央政治局常务委员会会议，听取中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和有关部门关于疫情防控工作情况的汇报，研究下一步疫情防控工作。

习近平同志关于疫情防控的重要讲话、重要指示精神和党中央的决策部署，为我们打赢疫情防控阻击战提供了科学指南和根本遵循。一是指明正确方向。以习近平同志为核心的党中央，强调把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，提出“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的十六字要求，立起了疫情防控的指挥棒。二是把握客观规律。疫情的发生、发展和防控有其规律，在不同阶段有不同的应对要求。习近平同志的重要讲话、重要指示精神和党中央的决策部署，融汇我们党和国家防控疫情的历史经验，汲取专家意见建议和人民群众的智慧，准确把握这次疫情发展的特点和我们面临的严峻形势，使疫情防控工作更加符合客观规律。三是明确防控部署。党中央充分运用我国国家制度和国家治理体系所具有的“坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事的显著优势”，作出一系列科学决策，进行全面动员部署。深入学习贯彻习近平同志重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，我们就有了锐利思想武器和行动纲领，就更有信心和能力打赢这场疫情防控阻击战。

当前，我们要以习近平同志重要讲话、重要指示精神统一思想，把党中央决策部署贯彻落实到疫情防控各项具体工作中。要提高政治站位，悉心体悟习近平同志重要讲话、重要指示中蕴含的对人民群众的深情大爱，深刻认识到做好疫情防控工作直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放，真正把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。要切实对标对表，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，因地制宜、因时制宜贯彻落实党中央决策部署，注重校正前进的方向、踏准前进的步点，确保防控工作不出偏差。

发挥组织优势，形成最大向心力

打赢疫情防控阻击战的强大力量，是来自组织的力量。中国共产党之所以能团结带领人民创造一个又一个奇迹，关键在于我们党是按照马克思主义建党原则建立起来的先进政党，具有严密组织性和高度纪律性，具有强大战斗力。我们的组织优势还在于中国共产党具有总揽全局、协调各方的领导核心作用。在这次疫情防控阻击战中，我们党充分发挥组织优势，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。

组织强则战必胜。为打赢疫情防控阻击战，党中央成立应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，统一领导，统一指挥，分类指导各地做好疫情防控工作，各地区成立了党政主要负责同志挂帅的领导小组。党中央向湖北等疫情严重地区派出指导组，推动有关地方全面加强防控一线工作。习近平同志明确要求各级党组织和广大党员干部必须牢记人民利益高于一切，不忘初心、牢记使命，团结带领广大人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。中共中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，提出相应要求。在党中央的坚强领导下，各级党组织领导班子和领导干部特别是主要负责同志坚守岗位、靠前指挥，努力做到守土有责、守土担责、守土尽责。坚持在这场严峻斗争的实践中考察识别干部，激励引导广大党员干部在危难时刻挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，经受住考验。基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用得到充分彰显，把对党的忠诚、对人民的热爱、对初心使命的坚守体现在疫情防控的战场上，哪里任务险重哪里就有党组织坚强有力的工作、哪里就有党员当先锋作表率。一封封请战书、一枚枚红手印、一声声誓言、一个个“最美逆行者”……都是组织起来的“中国力量”的生动注脚。世界卫生组织总干事谭德塞这样评价：中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率，我们对此表示高度赞赏。

“沧海横流，方显英雄本色。”越是在紧急关头、关键节点，越是在严峻挑战下、特殊环境中，越是要充分发挥我们的组织优势，越是要凸显党组织和党员的关键作用。我们要认真学习贯彻习近平同志对各级党组织和广大党员干部提出的要求，学习贯彻中共中央印发的《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》精神，更加坚定地依托组织积聚力量、运用力量，组织动员各级党组织和广大党员干部积极投身疫情防控阻击战，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势。

弘扬民族精神，凝聚最大正能量

习近平同志强调，紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战。我们党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民。防控疫情最深厚的根基存在于人民群众之中。打赢疫情防控阻击战的强大力量，最根本的是来自人民的力量。

打赢疫情防控的人民战争，必须弘扬伟大的民族精神，调动广大人民群众中蕴藏的一切积极因素，形成防控疫情、歼灭病毒的“汪洋大海”。中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神，为有效应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾提供了强大精神动力。习近平同志指出，中国人民是具有伟大创造精神的人民、伟大奋斗精神的人民、伟大团结精神的人民、伟大梦想精神的人民。毋庸置疑，在打赢疫情防控阻击战的进程中，需要大力弘扬这些伟大精神，尽快查明病毒来源和传播致病机理，开发对症疫苗，不断完善诊疗方案和防控举措；勇于承担最困难、最危险、最艰巨的任务，勇毅笃行、冲锋在前，真刀真枪、敢打硬仗，筑就抗击疫情的钢铁长城；切实做到心怀大爱、和衷共济、守望相助、精诚团结，形成各方力量联防联控、各种资源紧急驰援的全国一盘棋局面；始终坚定信心、鼓舞斗志，从阴霾中看到曙光，从疫情中看到“好起来”的希望，用顽强的信心信念闯过眼前这一关、迈过脚下这道坎。

当前，伟大民族精神化为激荡在亿万人民心中的强大气场，成为激励中华儿女抗击疫情的强劲动力。在伟大民族精神的鼓舞下，全党全军全国各族人民心往一处想、劲往一处使，构筑起齐心协力、众志成城的严密防线，凝聚起新时代抗击疫情的磅礴伟力。医疗战线用很短的时间就甄别出病原体，正努力加强有效药品和疫苗研发，各地医护人员义无反顾奔赴武汉；军队迅速启动联防联控工作机制，紧急抽组精兵强将驰援湖北，为祖国和人民再立新功；工人们昼夜奋战，火神山医院和雷神山医院建设再次让人们惊叹中国速度；区县、街镇、城乡社区等建立健全防护网络，基层社区实行网格化管理、地毯式排查，将防控措施落实到户、到人；互联网企业和有关单位、部门充分运用大数据、云计算等信息技术，对疫情传播规律及影响因素进行研判，为推出防控举措提供参考和评价……14亿中华儿女再一次诠释了一方有难、八方支援的民族情怀，演绎了越是艰险越向前的民族品格。这种伟大民族精神的弘扬，又是与弘扬科学精神紧密结合在一起的。在这次疫情防控阻击战中，我们坚持科学态度，运用科学方法，在严峻复杂的形势面前善于进行理性思考，坚持依法科学有序防控。只要我们紧紧依靠人民群众，打响疫情防控的人民战争，打响疫情防控的总体战，充分调动人民群众的主观能动性，勠力同心、群策群力，就一定能打赢疫情防控阻击战。

（执笔：刘光明）

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 09 版）