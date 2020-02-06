众志成城守住生命防线

防控疫情是一场阻击战，也是一场全民行动，需要每个人自觉投入其中。守住生命防线，遏制疫情蔓延，必须同舟共济、万众一心。本期大家谈，我们邀请三位来自不同岗位的工作者，和大家分享疫情防控工作的所见所思所为。

——编 者

把防控做到前面

张 红

我是一名从事呼吸内科临床工作20多年的医生。医院启动疫情防控工作以来，300多名医护人员递交了请战书，满满的红手印令人感动。作为参与过抗击非典、HIN1病毒的“老兵”，我主动要求来到疫情防控一线，尽己所能做一些贡献。

在医院疫情防控领导小组的统筹协调下，我们制定了防控工作预案，积极开展培训演练，对科室医护人员进行应急能力培训，组建医疗救治三级梯队，时刻保持工作状态，全力做好疫情防控工作。为了能够及时发现、及早治疗，我把精力都投入到肺病门诊、发热门诊、肺病科病房、感染科病房，用心诊断、排查发热患者，随时掌握门诊状况。确保病人尽快得到救治，保护更多的易感人群不受伤害，这是医院的使命，更是医生的天职。

在疫情防控工作中，只有尽早制定工作预案，不断完善工作流程，严格把控工作环节，才能把风险降到最低，把效果做到最好。

（作者为山东省青岛市西海岸新区中医医院肺病科、感染科主任）

守好校园责任田

王明钦

防控疫情，教育系统迅速行动起来。尽管学校推迟了2020年春季学期开学时间，但面对疫情，我们每个教师都要细心、尽心，做好分内事，守好责任田。

这个春节，很多学生都留守家中，校园少了平素的匆忙和喧闹，但这何尝不是一次审视不足、补习“功课”的机会。利用网络平台，我校教师积极支持疫情防控，帮助学生上好“责任”这门课；后勤部门推出家常菜教学视频，引导学生为父母捧上爱心餐，补上“亲情”这门课；有的教授隔着屏幕教学生练太极拳、做健身操；向假期留校的外教和留学生及时通报疫情防控进展和措施，帮助他们做好疫情防控……战“疫”有温度，一条条通知、一份份指南、一个个举措，既是关爱，也是责任。

疫情当前，社会各界、各条战线都是积极的参与者、有力的支持者。用关爱去善待他人，以尽责来主动作为，必能守护好我们共同的家园。

（作者为河南大学教授）

群防群治是重点

赵婉成

防止疫情扩散蔓延，基层干部责任重大，深入到所联系的村、企开展疫情防控工作是当务之急。一方面要对重点地区返乡人员进行排摸，对已返乡人员做好隔离，另一方面要准确了解企业用工和农户出租房情况，安全平稳度过当前防疫关键期。只有充分运用群防群治力量，把群众组织起来、动员起来，才能外防输入、内防扩散。

为防止疫情进一步扩散，我们动员村干部、村民代表、联防队、妇联等力量积极参与疫情防控工作。村干部自发在村口日夜轮值，建立工作微信群，时刻了解居家隔离人员的动态和需求。同时，针对村里老人不方便出门、无口罩可买的现实情况，由村民代表筹集善款联系购买5000个口罩，免费送给村民。妇联成员利用广播、喇叭进行宣传动员，讲解政策，及时辟谣。

群防群治、联防联控，网格化、地毯式管理，是基层疫情防控工作的重中之重。我们站好岗、尽好责，紧紧依靠人民群众，最大程度发动群众、组织群众、凝聚群众，一定能守护好人民群众的生命安全和身体健康。

（作者为浙江省永康市龙山镇政府干部）

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 05 版）