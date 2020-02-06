中国疾控中心消毒学首席专家张流波建议： 在流动水下彻底冲净双手

●认真揉搓双手至少15秒，注意清洗所有皮肤

●接触他人、动物、公共物品，外出回来后都要洗手

●手机也要时常消毒

新型冠状病毒通过接触传播，连门把手上都监测到了病毒。疫情之下，如何做好个人防护，消除接触性传播的“风险点”？中国疾控中心消毒学首席专家张流波提醒公众：勤洗手做好手消毒。

饭前便后要洗手，这是手卫生的基本要求。排泄物中可能存在病毒，要求每个人都更加关注手卫生。哪些情况需要洗手？传递文件前后；在咳嗽或打喷嚏后；在制备食品之前、期间和之后；手脏时；在接触他人后；接触过动物之后；接触公共物品；外出回来后。

在流动水下，淋湿双手取适量洗手液（肥皂），均匀涂抹至整个手掌、手背、手指和指缝。认真揉搓双手至少15秒，注意清洗双手所有皮肤，包括指背、指尖和指缝。在流动水下彻底冲净双手，擦干，取适量护手液护肤。注意擦干宜使用纸巾。具体揉搓步骤为：

内：掌心相对，手指并拢，相互揉搓。

外：手心对手背沿指缝相互揉搓，交换进行。

夹：掌心相对，双手交叉指缝相互揉搓。

弓：弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓交换进行。

大：右手握住左手大拇指旋转揉搓，交换进行。

立：将五个手指尖并拢放在另一手掌心旋转揉搓，交换进行。

如果没有流动的水，如何做好手消毒？张流波说，可以使用含酒精消毒产品清洁双手。75%酒精可灭活病毒，含酒精消毒产品可以作为肥皂和流水洗手的替代品。

“光做好手的消毒还不够，还要消毒手机。”张流波提醒，手机跟手一样，也要做到时常消毒。在做完手卫生之后，要用酒精、消毒纸巾擦拭手机。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 12 版）