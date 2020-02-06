热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中国疾控中心消毒学首席专家张流波建议： 在流动水下彻底冲净双手

人民网记者  王君平

2020年02月06日08:33 来源：人民网－人民日报

●认真揉搓双手至少15秒，注意清洗所有皮肤

●接触他人、动物、公共物品，外出回来后都要洗手

●手机也要时常消毒

新型冠状病毒通过接触传播，连门把手上都监测到了病毒。疫情之下，如何做好个人防护，消除接触性传播的“风险点”？中国疾控中心消毒学首席专家张流波提醒公众：勤洗手做好手消毒。

饭前便后要洗手，这是手卫生的基本要求。排泄物中可能存在病毒，要求每个人都更加关注手卫生。哪些情况需要洗手？传递文件前后；在咳嗽或打喷嚏后；在制备食品之前、期间和之后；手脏时；在接触他人后；接触过动物之后；接触公共物品；外出回来后。

在流动水下，淋湿双手取适量洗手液（肥皂），均匀涂抹至整个手掌、手背、手指和指缝。认真揉搓双手至少15秒，注意清洗双手所有皮肤，包括指背、指尖和指缝。在流动水下彻底冲净双手，擦干，取适量护手液护肤。注意擦干宜使用纸巾。具体揉搓步骤为：

内：掌心相对，手指并拢，相互揉搓。

外：手心对手背沿指缝相互揉搓，交换进行。

夹：掌心相对，双手交叉指缝相互揉搓。

弓：弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓交换进行。

大：右手握住左手大拇指旋转揉搓，交换进行。

立：将五个手指尖并拢放在另一手掌心旋转揉搓，交换进行。

如果没有流动的水，如何做好手消毒？张流波说，可以使用含酒精消毒产品清洁双手。75%酒精可灭活病毒，含酒精消毒产品可以作为肥皂和流水洗手的替代品。

“光做好手的消毒还不够，还要消毒手机。”张流波提醒，手机跟手一样，也要做到时常消毒。在做完手卫生之后，要用酒精、消毒纸巾擦拭手机。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 12 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn