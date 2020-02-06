坚持全国一盘棋 汇聚抗击疫情强大合力

“疫情防控要坚持全国一盘棋。各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。”习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议上的重要讲话为赢得这场疫情防控阻击战指明努力方向、提供重要遵循。

广大干部群众表示，要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，增强大局意识和全局观念，压实疫情防控责任，凝心聚力、科学施策，上下同心、众志成城，汇聚起抗击疫情的强大合力。

●服务大局，集中力量打好防控总体战

坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事，这是中国特色社会主义制度的显著优势，是打赢疫情防控阻击战的有力保证。

“坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，全民总动员、全力抓防控，切实守护好人民群众生命安全和身体健康。”内蒙古通辽市委书记冯玉臻说，2月4日，通辽市首批30人援助湖北医疗队已赶赴疫情前线。目前，通辽市1.8万名党员干部组成近3000个“尖刀班”，与全市2.5万名志愿者活跃在嘎查村、社区等疫情防控一线。

服从服务于全国大局，海南已组织三批医护人员驰援湖北，计划分4批向湖北捐赠价值1000万元共计500吨冬季蔬菜，并全力为重点疫区留琼人员提供健康管理服务。

疫情防控是一场阻击战，也是一场总体战，各项工作都要为赢得这场严峻斗争提供支持。

全国公安机关认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，集全警之力，扎实抓好战疫情、防风险、保安全、护稳定各项措施的落实。

福建、江西、湖北等地公安机关侦办非法猎捕、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物等刑事案件56起；辽宁、江苏等地公安机关相继破获制假售假、哄抬物价、诈骗等刑事案件26起，查扣涉案口罩142万余只。

北京市公安局常务副局长亓延军表示，北京公安把维护社会稳定摆在更加突出的位置，夯实筑牢社区防线，有效维护定点医院、发热门诊等重点部位医疗秩序、治安秩序，持续保持社会面高等级防控，依法打击违法犯罪活动，坚决防止公共卫生风险向社会领域传导，坚决维护首都社会大局安全稳定。

●严防死守，毫不懈怠应对新情况新问题

疫情防控处在关键时期，形势不断变化，各项工作也不断面临新情况新问题。

针对疫情由外源输入为主转向内源扩散为主，黑龙江正在采取“外防输入、内防扩散”的联防联控策略。日前，已有10余个督导组下到省内市县。

“通过省市县乡村联动，在疫情监测、医疗救治、乡镇村和城市社区防控以及防控物资储备等方面形成一张网，积极做好疫情‘防输入、防扩散、防输出’。”黑龙江省卫健委主任魏新刚说，同时应对返工返程等出行高峰，加强对聚集性扩散的严防死守。

浙江温州人口近千万，疫情态势依然严峻。截至2月4日，温州累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例364例。

“为了控制传染源和切断传播途径，防控措施必须不断升级，集中硬隔离、居家硬管控等举措要坚决落实。”温州市中心医院党委书记黄建平说，接下来将迎来“三返”高峰期，需要各方密切协同、科学防控、精准施策、狠抓落实。

农村是疫情防控的重点，也是难点。连日来，贵州省毕节市黔西县林泉镇海子村全体党员干部日夜值守。

“加强疫情防控必须落实落细，习近平总书记的要求有很强的指导意义，基层干部要把更多精力投入到疫情防控第一线。”海子村村支书杨帆说，加强农村疫情防控，必须要守好“流动关口”，要充分发挥党员干部先锋模范作用，毫不懈怠地做好各项工作，坚决不能让乡村成为疫情防控的“盲区”。

●主动担当作为，筑起基层防控堡垒

疫情防控，不容推诿扯皮，作风漂浮、失职渎职必须追究责任、依法惩处。

日前，针对湖北省红十字会在捐赠款物接收分配中的有关问题，湖北省纪委监委调查核实并报湖北省委批准，免去张钦省红十字会党组成员、专职副会长职务，另有多人受到处分。

“我们要认真学习、贯彻落实好习近平总书记的重要讲话精神，坚持全程跟进、同步监督、现场督导，督促广大党员干部认真履职，真正把救治和防控措施落到实处。”带队在乡镇开展监督检查工作的湖北咸宁咸安区纪委书记、监委主任刘合权说，目前当地已组建了4个督办组，全区所有纪检监察干部都坚守在防控一线。

“疫情当前要敢担当，不能遇事不干事。”在河南省辉县市大占城村党支部书记李德平看来，习近平总书记的重要讲话道出了老百姓对党员干部的期盼。

近日，李德平通过大喇叭喊话村民、提醒做好疫情防控的“怒吼”视频，在网上走红，被网友称作“硬核”喊话。

“职责所在，我要对3000多口人负责，保大家安全。”李德平说。

从1月30日开始，成都天府新区煎茶街道开始进行全覆盖排查，力争排查不漏一户、宣传不漏一人、防控不染一人。

街道办事处副主任刘洋说：“疫情当前，作为基层疫情防控的‘守卫人’，我们一旦松懈，就会严重干扰疫情防控大局。必须绷紧责任这根弦，带领群众坚定不移把党中央决策部署落到实处，把防控措施落实到每个单位每个家庭，坚决打赢这场疫情防控阻击战。”

（新华社北京2月5日电 记者周玮、黄玥、熊丰、刘懿德、陈凯姿、闫睿、王俊禄、骆飞、梁建强、董小红、翟濯）

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 02 版）