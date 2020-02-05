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人民日报旗下好医生APP:全网征集新冠肺炎求助者信息

2020年02月05日16:14 来源：人民网-人民健康网

守望相助，共抗疫情！人民日报旗下新媒体（“人民好医生”客户端等）为感染新型冠状病毒的求助者提供协助。

各位朋友，请您将您了解到的确诊、疑似、密切接触者以及无法排除的发热者，特别是目前还没得到隔离收治的，通过下方提交求助信息填写表格告知我们（为保护隐私，相关信息将会保密，请放心），我们将为求助者提供对接协助。

填写注意事项：

请将姓名、住址、联系人、电话和问题如实填写，请务必填写准确，问题一项请留下尽量多的信息，我们会协助转交相关部门和单位。

谢谢大家！请您协助转发给有需要的人。

四类人员为：

2月2日，武汉市新型肺炎防控指挥部发布第十号通告，决定自通告发布之日起，对“四类人员”集中收治和隔离。

这“四类人员”分别是：确诊的新冠肺炎患者、疑似的新冠肺炎患者、无法明确排除新冠肺炎可能的发热患者、确诊患者的密切接触者。

其中，重症的确诊患者必须送定点医院，重症的疑似患者必须入院治疗，无法进入定点医院的确诊患者、无法入院隔离的疑似患者，需征用其他医院或酒店等集中隔离收治。

更多物资援助、患者求助、在线咨询等服务请下载人民好医生客户端。

(责编：刘卿、孙博洋)


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