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科学应对早防早治 人民网“患者同乘”服务上线

2020年02月05日15:04 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月5日电 输入出行日期、车次航班等信息，即可查询到对应行程是否与已披露的确诊患者同行，进而科学应对，早预防、早隔离、早救治。日前，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，许多在春节假期有过外出经历的网友都惴惴不安，担心自己会被交叉感染。对此，人民网联合百度上线了“新型冠状病毒感染的肺炎患者同乘查询”服务，方便网友查询。

通过该服务，大家可自行查询所乘坐过的飞机、火车、公交车等公共交通工具是否有过被确诊的新型冠状病毒肺炎病例。据介绍，该数据会根据官方公开数据进行实时更新，广大网友可随时关注该服务，确认自己是否与新型冠状病毒肺炎患者同行过。该服务由百度智能小程序提供技术支持。

当下正处于疫情防控的关键时期，交通部门提醒乘客错开高峰期，注意卫生防护。大家可以通过人民网提供的“全国地市新型冠状病毒感染的肺炎实时动态”查看自己所有城市的病例情况，进一步了解官方发布的信息，有症状及时到发热门诊就诊，时刻做好自身防护。

(责编：董童、杨迪)


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