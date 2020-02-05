湖北多地开展“小汤山”医院建设

集中收治新型冠状病毒感染肺炎患者的武汉火神山医院，已于2月3日正式投入使用。与此同时，湖北多地均在开展“小汤山”医院建设。

1月24日晚，黄冈紧急征用大别山区域医疗中心，要求在48小时内将其改造成1000多张床位的疫情隔离点。1月28日，山东医疗队和黄冈市中心医院部分医护人员进驻大别山医疗中心，并于当晚开始收治病人。

1月24日下午，按荆州市卫健委紧急安排，荆州市第二人民医院季家台社区卫生服务中心作为新型冠状病毒感染肺炎疑似及确诊病人收治点。1月29日上午，荆州二医开发区分院正式投入使用，这也是荆州二医的“小汤山”医院。

孝感市第一人民医院隔离病区位于该院东城院区，由之前的教学楼改造而成，内设100余张床位，1月30日20时正式投入使用。与此同时，孝感市中心医院东南院区治疗点经过前期紧张的改造，按照原定计划于1月31日投入使用。

1月26日，鄂州市政府紧急启动防治新型冠状病毒感染的肺炎应急工程。参照“小汤山”模式，在原鄂州市第三医院老院区基础上改造、新建防疫应急医院。预计在原有的120张专用床位基础上，将会新增600张床位，首期100张床位。

2月1日，襄阳市中心医院东津院区，工作人员拼装病床等医疗设施，并运往2号楼新增的九层发热病房区域。每层发热病房区域设有32间独立病房，共288张床位。该区域目前已启用一、二、三层区域，能同时收治96名病人。

1月31日，麻城市宣布在15日内启用市新人民医院感染楼，作为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的后备治疗点，扩建后可增加床位180张。

1月29日，一座能承载500张急救病床的传染病应急医院在安陆市府城大道旁开工建设，这座安陆版的“小汤山”医院计划10天建成。

洪湖市业迅速启动发热病人收治中心建设，增加储备病床数量。洪湖版“小汤山”医院新增病床400张，预计工期10天左右，有望在2月6日建成投入使用。

2月2日12时，荆州市公安县新型冠状病毒感染肺炎紧急救治中心正式启用。目前已建成60间临时病房和40间医生工作室，可收治病人120名。

2月1日，黄石市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部发布公告，增设黄石有色医院为救治定点医院，这是继黄石市中医医院（市传染病医院）团城山院区后，黄石第二座“小汤山”医院。（本报记者 张翀）