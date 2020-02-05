国家卫健委专家组成员张伯礼院士：不主张将双黄连作为预防用药

据新华社电 国家卫健委专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼3日在湖北新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新闻发布会上指出，不主张将双黄连作为预防用药。

“我们不主张没有病的人吃药，或者用点什么药来预防，因为现在没有合适的药来预防。”张伯礼说，“中药治疗是对症治疗，中药治疗针对的不是病毒，而是调节肌体的免疫状态。我们得病，是病毒和人体免疫力博弈、斗争的结果，往往病毒胜了就得病了。所以，抵抗力提高，往往不容易感染，（即使）感染也是轻的。不主张人人都去吃中药来预防。”

谈及双黄连，张伯礼说，双黄连属于清热解毒的药物之一，偏寒，不适合一般人吃。如果体质没有内热，吃完了还容易拉肚子，并且双黄连对新型冠状病毒只是在药理学试验里发现有抑制作用，临床到底怎么样，没有做评价。

“所以，现在普遍用双黄连预防、治疗还为时过早，没有充分的证据，我们也不主张没有得（新型冠状病毒感染的肺炎）的人用它预防。没有必要。”张伯礼说。